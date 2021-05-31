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futebol

Danilo Boza passa por exames médicos e Santos prepara anúncio

Zagueiro será emprestado pelo Mirassol ao Peixe até o final da temporada...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 18:15

LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2021 às 18:15
Crédito: Danilo Boza foi um dos destaques do Mirassol no Paulistão (Léo Roveroni / Agência Mirassol
O Santos deve anunciar nas próximas horas a contratação oficial do zagueiro Danilo Boza, que disputou o Campeonato Paulista pelo Mirassol. O jogador passou por exames médicos no clube nesta tarde (31) e agora resta apenas a assinatura do contrato.Com 23 anos e 1,84m, Danilo Boza será emprestado pelo Peixe até o final do ano, com opção de compra fixada em contrato. O jogador disputou 11 jogos como titular no Campeonato Paulista e marcou um gol. Ele também tem passagens pelo Athletico-PR, Figueirense e Braga B, de Portugal.
>> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
O Santos segue em busca de contratações para fortalecer o time treinado por Fernando Diniz. Na semana passada, o Alvinegro Praiano anunciou o lateral-esquerdo Moraes e o meia-atacante Marcos Guilherme. O jogador Vinícius Zanocelo, de apenas 20 anos, que pertence a Ferroviária deve ser o próximo a passar por exames.Com esses nomes, a diretoria do Santos agora da preferência para jogadores mais experientes. Paulo Henrique Ganso é um dos nomes interessados.

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