Danilo Boza passa por exames médicos e Santos prepara anúncio

O Santos deve anunciar nas próximas horas a contratação oficial do zagueiro Danilo Boza, que disputou o Campeonato Paulista pelo Mirassol. O jogador passou por exames médicos no clube nesta tarde (31) e agora resta apenas a assinatura do contrato.Com 23 anos e 1,84m, Danilo Boza será emprestado pelo Peixe até o final do ano, com opção de compra fixada em contrato. O jogador disputou 11 jogos como titular no Campeonato Paulista e marcou um gol. Ele também tem passagens pelo Athletico-PR, Figueirense e Braga B, de Portugal.
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O Santos segue em busca de contratações para fortalecer o time treinado por Fernando Diniz. Na semana passada, o Alvinegro Praiano anunciou o lateral-esquerdo Moraes e o meia-atacante Marcos Guilherme. O jogador Vinícius Zanocelo, de apenas 20 anos, que pertence a Ferroviária deve ser o próximo a passar por exames.Com esses nomes, a diretoria do Santos agora da preferência para jogadores mais experientes. Paulo Henrique Ganso é um dos nomes interessados.