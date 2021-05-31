Danilo Boza passa por exames médicos e Santos prepara anúncio

O Santos deve anunciar nas próximas horas a contratação oficial do zagueiro Danilo Boza, que disputou o Campeonato Paulista pelo Mirassol. O jogador passou por exames médicos no clube nesta tarde (31) e agora resta apenas a assinatura do contrato.Com 23 anos e 1,84m, Danilo Boza será emprestado pelo Peixe até o final do ano, com opção de compra fixada em contrato. O jogador disputou 11 jogos como titular no Campeonato Paulista e marcou um gol. Ele também tem passagens pelo Athletico-PR, Figueirense e Braga B, de Portugal.