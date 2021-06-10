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Danilo Boza fala de versatilidade e revela inspiração em Sérgio Ramos

Zagueiro foi apresentado nesta quinta-feira, se colocou à disposição para atuar também na lateral direita e revelou ser fã do defensor do Real Madrid...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 20:19

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 20:19

Crédito: Divulgação/Santos FC
O zagueiro Danilo Boza foi apresentado oficialmente como reforço do Santos na tarde desta quinta-feira. O jogador chega por empréstimo junto ao Mirassol até o final de dezembro, com opção de compra por mais quatro temporadas. Ele citou sua versatilidade também para atuar como lateral-direito.- Tenho que trabalhar e estar preparado para jogar nas duas posições, treino diariamente assim. Quem decide onde estarei melhor taticamente e tecnicamente é o professor Diniz. Fisicamente também. Espero atuar em alto nível para ajudar a equipe com títulos lá na frente - afirmou o zagueiro.
Danilo Boza foi um dos destaques do Campeonato Paulista, principalmente pela sua versatilidade nas posições, e peça importante na boa campanha do Mirassol no estadual. O jogador revelou sua inspiração no Sérgio Ramos, que também atua na posição.- Eu sempre me inspirei, desde quando comecei a jogar bola, no Sérgio Ramos. Ele começou como lateral e hoje atua como zagueiro. É um dos maiores do mundo. É nele quem me inspiro por ter começado na lateral e ser zagueiro técnico, mas agressivo - afirmou Danilo Boza.
Ele fez sua estreia pelo clube entrando na reta final da vitória do Santos sobre o Ceará por 3 a 1, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e é opção no banco para o técnico Fernando Diniz.

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