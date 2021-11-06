Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Danilo Boza comemora bom momento e fala em permanecer no Santos em 2022

Zagueiro ganhou espaço na equipe com a chegada do técnico Fábio Carille e espera convencer a diretoria a comprá-lo junto ao Mirassol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 nov 2021 às 16:49

Publicado em 06 de Novembro de 2021 às 16:49

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Em entrevista exclusiva ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o zagueiro Danilo Boza falou sobre a boa que o Santos atravessa, vindo de duas vitórias seguidas contra Fluminense e Athletico-PR. Nesses jogos, o defensor foi titular com o técnico Fábio Carille e vem ganhando uma sequência na equipe.- Eu cheguei aqui e sempre trabalhando firme, buscando meu espaço e agora estou tendo oportunidades de sair jogando e mostrando meu trabalho jogo após jogo. Conseguimos essas duas vitórias para alavancar nosso momento, agora é focar nos próximos jogos, que são difíceis, mas vamos contar com o apoio do nosso torcedor - disse Boza.
Danilo Boza tem de 23 anos e chegou no clube da baixada santista em junho deste ano por empréstimo junto ao Mirassol. Com contrato vencendo até o final de dezembro, o Santos tem direito a exercer a opção de compra por mais quatro anos.- Não iniciei nenhuma conversa, mas a expectativa é permanecer no Santos. Trabalhei muito para chegar num clube grande como a do Santos e estou muito feliz aqui. Espero que o Santos, a diretoria, reconheça meu trabalho e possa merecer ficar aqui - completa o defensor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa
Imagem de destaque
Uso da tecnologia nas empresas evolui e impulsiona novos modelos de negócio
Imagem de destaque
O partido de Marcos do Val e Augusto Cury

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados