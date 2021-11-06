Danilo Boza comemora bom momento e fala em permanecer no Santos em 2022

Em entrevista exclusiva ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o zagueiro Danilo Boza falou sobre a boa que o Santos atravessa, vindo de duas vitórias seguidas contra Fluminense e Athletico-PR. Nesses jogos, o defensor foi titular com o técnico Fábio Carille e vem ganhando uma sequência na equipe.- Eu cheguei aqui e sempre trabalhando firme, buscando meu espaço e agora estou tendo oportunidades de sair jogando e mostrando meu trabalho jogo após jogo. Conseguimos essas duas vitórias para alavancar nosso momento, agora é focar nos próximos jogos, que são difíceis, mas vamos contar com o apoio do nosso torcedor - disse Boza.
Danilo Boza tem de 23 anos e chegou no clube da baixada santista em junho deste ano por empréstimo junto ao Mirassol. Com contrato vencendo até o final de dezembro, o Santos tem direito a exercer a opção de compra por mais quatro anos.- Não iniciei nenhuma conversa, mas a expectativa é permanecer no Santos. Trabalhei muito para chegar num clube grande como a do Santos e estou muito feliz aqui. Espero que o Santos, a diretoria, reconheça meu trabalho e possa merecer ficar aqui - completa o defensor.