Danilo Boza comemora bom momento e fala em permanecer no Santos em 2022

Em entrevista exclusiva ao LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o zagueiro Danilo Boza falou sobre a boa que o Santos atravessa, vindo de duas vitórias seguidas contra Fluminense e Athletico-PR. Nesses jogos, o defensor foi titular com o técnico Fábio Carille e vem ganhando uma sequência na equipe.- Eu cheguei aqui e sempre trabalhando firme, buscando meu espaço e agora estou tendo oportunidades de sair jogando e mostrando meu trabalho jogo após jogo. Conseguimos essas duas vitórias para alavancar nosso momento, agora é focar nos próximos jogos, que são difíceis, mas vamos contar com o apoio do nosso torcedor - disse Boza.