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futebol

Danilo Boza avalia sequência do Santos na Vila e convoca a torcida

Zagueiro destaca a importância do apoio do torcedor na partida contra o América-MG...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 09:29

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 09:29

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Titular na última partida do Santos, o zagueiro Danilo Boza avaliou a sequência importante da equipe na Vila Belmiro e convocou o apoio da torcida. O Peixe recebe o América-MG, às 17 horas, pela 28ª rodada e já começou a venda dos ingressos. O clube terá 50% da capacidade permitida da Vila.- Essa sequência dentro de casa será muito importante, pois sabemos da nossa força dentro da Vila Belmiro. Ainda mais com o apoio do torcedor, que nos ajudará a sair dessa situação o mais rápido possível. Nação santista, peço que vocês compareçam na Vila do mesmo jeito que foi aquela festa linda contra o Grêmio. E podem ter certeza que não faltará disposição e muito garra para buscarmos essa vitória - afirmou o camisa 22.
A equipe mineira sofreu com uma mudança de técnico nesta semana depois da saída de Vagner Mancini e Marquinhos Santos vai comandar o time. Ele vai fazer sua estreia contra o Santos, mas para Danilo Boza a alteração não muda nada para o Alvinegro que pode ganhar o confronto direto.- Para nós não muda nada. Na verdade pode até ser positivo para eles, pois com um treinador novo os atletas acabam querendo mostrar serviço. Mas não temos que pensar nisso. Só dependemos de nós e temos que sair da Vila no sábado com a vitória. Se ganharmos, a gente iguala eles na pontuação e ainda com um jogo a menos. Então vamos entrar com tudo no sábado - concluiu o zagueiro.

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