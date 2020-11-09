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Danilo Barcelos vê 'jogo complicado' e projeta próxima rodada do Fluminense

Lateral lamentou a derrota para o Grêmio, elogiou os adversários e já começou a pensar no confronto com o Palmeiras, no sábado...
LanceNet

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Publicado em 

08 nov 2020 às 23:39

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 23:39

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
O Fluminense perdeu a sequência de oito jogos sem derrotas após ser batido pelo Grêmio neste domingo, por 1 a 0, no Maracanã. Em jogo pouco inspirado do Tricolor carioca, melhor para os gaúchos, que apareceram melhor ofensiva e defensivamente. Após a partida, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos admitiu a atuação ruim, mas já começou a projetar a próxima rodada, no sábado.
- Jogo muito complicado, começamos mal. Depois do gol, conseguimos jogar um pouco mais. Derrota vai doer, mas temos de retomar o que vínhamos fazendo. O Grêmio jogou bem. Não conseguimos fazer o nosso trabalho. E agora é pensar na próxima partida – disse o jogador ao "Premiere".
O resultado coloca o Fluminense na quinta posição na tabela, com 32 pontos, perdendo a chance de terminar a rodada em terceiro. No próximo fim de semana, o Tricolor encara o Palmeiras, no sábado, fora de casa.

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