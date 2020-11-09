Danilo Barcelos vê 'jogo complicado' e projeta próxima rodada do Fluminense

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

O Fluminense perdeu a sequência de oito jogos sem derrotas após ser batido pelo Grêmio neste domingo, por 1 a 0, no Maracanã. Em jogo pouco inspirado do Tricolor carioca, melhor para os gaúchos, que apareceram melhor ofensiva e defensivamente. Após a partida, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos admitiu a atuação ruim, mas já começou a projetar a próxima rodada, no sábado.

- Jogo muito complicado, começamos mal. Depois do gol, conseguimos jogar um pouco mais. Derrota vai doer, mas temos de retomar o que vínhamos fazendo. O Grêmio jogou bem. Não conseguimos fazer o nosso trabalho. E agora é pensar na próxima partida – disse o jogador ao "Premiere".