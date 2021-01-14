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Danilo Barcelos pede 'vergonha na cara' após goleada sofrida pelo Fluminense

Lateral foi o pior em campo e afirmou que a equipe precisa reagir rápido já na partida do próximo sábado, contra o Sport...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2021 às 23:48

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 23:48

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense viveu uma noite desastrosa na Neo Química Arena e acabou goleado pelo Corinthians por 5 a 0, na noite desta quarta-feira, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos pediu "vergonha na cara" ao time logo na saída de campo. Esta foi o maior placar feito na história do confronto entre as duas equipes.> ATUAÇÕES: Ninguém se salva em noite desastrosa do Fluminense contra o Corinthians
- Sem clichê, vamos ter um pouco de vergonha na cara. Foi uma noite atípica, tem nem o que falar agora. Temos jogo em menos de 72 horas já e precisamos recuperar esses pontos. Temos de ter vergonha na cara, pedir desculpa ao torcedor pela noite desastrosa e levantar a cabeça para sábado conseguir a vitória - disse o jogador ainda no gramado.
VEJA E SIMULE A TABELA DO BRASILEIRÃO
A derrota manteve o Fluminense com 43 pontos na sétima posição, mas Corinthians e Santos já encostam com 42, ambos com um jogo a menos em relação ao Tricolor carioca. O próximo desafio da equipe será no sábado, no estádio Nilton Santos, às 19h, contra o Sport.

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