Danilo Barcelos pede 'vergonha na cara' após goleada sofrida pelo Fluminense

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense viveu uma noite desastrosa na Neo Química Arena e acabou goleado pelo Corinthians por 5 a 0, na noite desta quarta-feira, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos pediu "vergonha na cara" ao time logo na saída de campo. Esta foi o maior placar feito na história do confronto entre as duas equipes.> ATUAÇÕES: Ninguém se salva em noite desastrosa do Fluminense contra o Corinthians

- Sem clichê, vamos ter um pouco de vergonha na cara. Foi uma noite atípica, tem nem o que falar agora. Temos jogo em menos de 72 horas já e precisamos recuperar esses pontos. Temos de ter vergonha na cara, pedir desculpa ao torcedor pela noite desastrosa e levantar a cabeça para sábado conseguir a vitória - disse o jogador ainda no gramado.

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