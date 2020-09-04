Danilo Barcelos é registrado no BID e pode fazer estreia pelo Fluminense

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense já poderá contar com o lateral-esquerdo Danilo Barcelos na partida contra o São Paulo, neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O nome do jogador foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira com o novo contrato com o Tricolor. A rescisão com o Botafogo também saiu.

Danilo treina com o restante do elenco do Flu desde quinta-feira, quando o grupo se reapresentou após o empate por 1 a 1 com o Atlético-GO. Nesta sexta, ele foi “batizado” pelos jogadores, que fizeram o primeiro treinamento completo após o regenerativo.

O jogador conseguiu uma rescisão amigável no Alvinegro carioca e chegou a ficar próximo do Cruzeiro, mas acabou apenas mudando o clube no Rio de Janeiro.

Apesar de algumas críticas por parte da torcida, Odair Hellmann elogiou o jogador. O treinador, inclusive, foi o responsável por pedir a contratação dele. Atualmente, o Fluminense tem Egídio como titular na posição. Orinho é a outra opção no elenco.