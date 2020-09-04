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futebol

Danilo Barcelos é registrado no BID e pode fazer estreia pelo Fluminense

Jogador está à disposição do técnico Odair Hellmann já para o duelo contra o São Paulo, neste domingo, pela oitava rodada do Brasileirão...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 19:24

LanceNet

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Publicado em 

04 set 2020 às 19:24
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense já poderá contar com o lateral-esquerdo Danilo Barcelos na partida contra o São Paulo, neste domingo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O nome do jogador foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira com o novo contrato com o Tricolor. A rescisão com o Botafogo também saiu.
Danilo treina com o restante do elenco do Flu desde quinta-feira, quando o grupo se reapresentou após o empate por 1 a 1 com o Atlético-GO. Nesta sexta, ele foi “batizado” pelos jogadores, que fizeram o primeiro treinamento completo após o regenerativo.
O jogador conseguiu uma rescisão amigável no Alvinegro carioca e chegou a ficar próximo do Cruzeiro, mas acabou apenas mudando o clube no Rio de Janeiro.
Apesar de algumas críticas por parte da torcida, Odair Hellmann elogiou o jogador. O treinador, inclusive, foi o responsável por pedir a contratação dele. Atualmente, o Fluminense tem Egídio como titular na posição. Orinho é a outra opção no elenco.
- Foi uma oportunidade de mercado. Tem características diferentes do que temos aqui, tem força imposição, faz gols de bola parada. De tudo que observamos em relação a mercado, a oportunidade de trazer um jogador que vai ajudar, questão financeira. São aspectos que temos que analisar para trazer um jogador. Sabemos que ele vai ajudar, até para maturar um pouco os meninos da base. Aceleramos com o Calegari, tem o Daniel, na esquerda tem que maturar mais. Não tenho dúvida que vai nos ajudar - disse Odair em coletiva.

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