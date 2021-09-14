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Danilo Barcelos comemora sequência, destaca união e quer Fluminense 'impecável' na Copa do Brasil

Lateral afirma que resultados ruins no Brasileirão se deram por conta da Libertadores e quer ajudar com mais assistências; ele é o terceiro com mais, atrás de Nene e Fred...

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 09:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2021 às 09:12
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense conquistou duas vitórias consecutivas pela primeira vez neste Campeonato Brasileiro ao bater Chapecoense e São Paulo, ambos por 2 a 1, nas últimas rodadas. Além dos bons resultados, quem celebra a sequência é o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, que vem sendo titular na vaga de Egídio, em transição após sentir dores na coxa direita, e é o terceiro com mais assistências na temporada ao lado de Luiz Henrique e do concorrente de posição.
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São quatro passes para gol para Danilo até o momento, dois para Lucca, um para Luiz Henrique e outro para Paulo Henrique Ganso. O lateral teve poucas oportunidades ao longo do ano. São 14 partidas, sendo 12 como titular, seis delas no Brasileirão, três na Libertadores e cinco no Carioca. Em entrevista ao LANCE!, o jogador celebrou a sequência.
- Estou muito feliz com essa sequência de jogos. Estava precisando muito e poder ajudar está sendo importante. Espero que a partir de agora eu continue crescendo ainda mais com ritmo de jogo. Fazia um tempo que não atuava e acaba perdendo um pouco, mas as coisas estão voltando ao normal. Quando estava de fora procurei ajudar de outras formas dentro do clube, também com os mais jovens, e em dias de jogos com muita paciência e tranquilidade esperei. Sei da qualidade do nosso grupo e da importância da temporada, mesmo de fora eu tinha um papel grande e agora espero poder ajudar cada vez mais dentro do campo, se for possível com assistências - disse o jogador.
Veja a tabela do Brasileirão
​Contra o São Paulo, de acordo com o "SofaScore", ele deu dois cortes, um desarme, sofreu uma falta, perdeu 15 vezes a posse de bola e acertou 86% dos passes. Além disso, deu duas finalizações no gol e uma fora. Nas redes sociais, mesmo enquanto reserva, Danilo Barcelos costumava publicar imagens exaltando o grupo a cada resultado positivo. O jogador exaltou o elenco e afirmou ter tido paciência antes de ser titular novamente.
- O Fluminense tem uma equipe muito forte, não é porque eu estava de fora que deixaria de exaltar. Temos dias maravilhosos dentro e fora de campo, nos respeitamos muito e cada um tem seu papel, jogando ou não. Eu entrei no meu lugar já com 30 anos e mais experiência de saber e ter paciência. É impossível deixar de exaltar esse grupo porque temos uma família aqui. Vamos mostrando isso pouco a pouco. Tudo é um processo. As vezes pode demorar mais ou menos, mas esse grupo vai trazer coisas grandes para o Fluminense e seremos felizes com o torcedor. É uma honra gigante trabalhar com esse time, tem homens de caráter e cada dia que passa a união vai aumentando - afirmou. A vitória em casa deixou o Fluminense em sétimo lugar no Brasileirão, com 28 pontos. Agora, a equipe volta a atenção para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, às 19h, o Flu enfrenta o Atlético-MG, fora de casa, depois de perder por 2 a 1 no Maracanã. O lateral reencontra o Galo, equipe que defendeu entre 2017 e 2018 por 23 jogos e marcou quatro gols. Como Egídio já faz transição, há a chance de retorno.
- O Atlético-MG é uma grande equipe, tivemos dois grandes jogos com eles no Rio de Janeiro. Estamos preparados para essa decisão, sonhamos demais com esse título e espero que na quarta-feira a gente faça um jogo impecável para trazer a classificação - projetou.VEJA OUTRAS RESPOSTAS:
BRASILEIRÃO
Entendo que essa má fase no Brasileiro era devido à nossa vontade muito grande de ganhar a Libertadores. Praticamente humanamente impossível ter a atenção voltada para todas as competições, sendo que estávamos nas quartas da Libertadores, vivendo aquele momento como se fosse o último. Infelizmente ficamos fora. Mas tinha certeza que quando voltássemos o foco para o Brasileiro seria muito forte. A equipe entendeu que o momento era difícil e precisávamos fazer algo diferente, o que está acontecendo. Espero que a gente continue crescendo no Brasileiro, que é uma competição que temos um objetivo forte de voltar para a Libertadores. Queremos crescer, pontuar e manter os pés no chão.
MUDANÇAS DE ROGER PARA MARCÃO
Foi tranquilo. O Marcão é um excelente profissional e pessoa, tem um caráter fora da curva. Eu tive a oportunidade de falar na semana passada o quanto ele conhece um por um e isso facilita muito. Essa transição foi tranquila e ele consegue passar as ideias com facilidade. O grupo aceitou muito bem e estamos voltando aos trilhos pouco a pouco.

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