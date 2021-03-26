Danilo Barbosa é apresentado no Palmeiras: 'Alegria em estar no Maior Campeão Nacional'

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Danilo Barbosa foi oficialmente apresentado no Palmeiras nesta sexta-feira (26), após treinar pela primeira vez com o grupo. O volante comentou sobre os motivos que o fizeram aceitar a proposta do Verdão e demonstrou muito animo com a estrutura e projeto do clube para a temporada de 2021.

– Foi me apresentado um projeto muito ambicioso e eu me senti atraído pelo que é o clube, sua história, e pelos últimos anos. Um clube ambicioso e uma comissão vitoriosa me atraiu. Essa junção fez com que eu tomasse a decisão de vir. Eu me senti muito motivado a vir pelo clube, pelo treinador e pelo grupo. É um motivo de muita alegria estar no maior campeão nacional. Foram os pilares que me fizeram vir para cá – afirmou o jogador.

Questionado sobre sua temporada com Abel Ferreira, no Braga, em Portugal, Danilo elogiou o treinador e ressaltou a característica do português de valorizar o trabalho de todos os jogadores.

– Sem sombra de dúvidas, foi uma época muito positiva da parte de todos daquele grupo. Tivemos um campeonato português muito positivo. Sobretudo, na Liga Europa eliminamos equipes muito fortes e nos classificamos em primeiro. Me senti à vontade com o Abel, com a forma que ele trabalha e a forma como ele passa para os jogadores a ideia de que independentemente de você estar jogando, você é importante para o grupo. Isso soma muito – finalizou.>> Saiba quais são os times invictos no futebol brasileiro até agora

Tema de especulações antes de sua chegada, o atleta também foi perguntado em relação a sua condição física tendo em vista que, em 2020, fez sua temporada com menos jogos na carreira. No entanto, novo camisa 18 do Palmeiras garantiu estar apto a jogar, inclusive, pelo fato de ter treinado antes da coletiva. Além disso, Danilo reafirmou sua polivalência em campo e disse estar disposto a jogar onde for requisitado.

– Fisicamente estou ótimo. Já estava treinando com o grupo lá fora. Aqui cheguei, fiz meus testes, hoje treinei com o grupo. Grupo muito qualificado! Agora é trabalhar e desfrutar do trabalho.

– Eu joguei algumas vezes improvisado lá atrás num momento delicado do clube. Mas cabe ao treinador. Eu sou um volante, mas cabe ao treinador decidir. Estou disponível – garantiu Danilo Barbosa.

O volante de 25 anos também analisou como pode ser sua contribuição aos jogadores mais jovens do Alviverde Imponente, que tem, cada vez mais, utilizado atletas da base em seu plantel.

– A experiência não tem a ver com a idade, mas com as vivências. Eu posso, de certa forma, acrescentar aos jovens, no que diz respeito ao futebol lá fora. Mas eles podem também passar coisas que não vivi aqui. Sai daqui com 18 anos. Não vou deixar de aprender com eles. É muito importante essa troca – realçouPor fim, Danilo fez um breve comentário acerca do cenário da pandemia no Brasil e, assim como Abel Ferreira, pediu que as pessoas tenham um pensamento coletivo em relação a isso.

- É uma situação delicada (o calendário). Vivemos um momento difícil. Não posso ser egoísta e pensar que temos que jogar. É um problema de saúde e cabe as pessoas competentes tomarem as decisões. Não podemos pensar só em nós, mas no próximo também - concluiu.