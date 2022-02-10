Danilo analisa Chelsea e projeta final do Mundial pelo Palmeiras: 'Vai ser um jogão no sábado'

Aos 20 anos de idade, o meio-campista Danilo disputa sua segunda edição consecutiva do Mundial de Clubes pelo Palmeiras. Ele elogiou a qualidade do Chelsea, que venceu na semifinal o Al Hilal, da Árabia Saudita, por 1 a 0, mas confia ser possível surpreender o campeão da Champions League e conquistar o título. A expectativa, segundo o jovem, é de um jogão no próximo sábado.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui

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Bicampeão da Libertadores pelo Verdão, Danilo é um dos principais diferenciais do time de Abel Ferreira e tem um futebol de gente grande. Mesmo assim, ele não imaginava que poderia disputar seu segundo Mundial de forma consecutiva. Para o volante, duelar com o time europeu é muito importante e todos estão empolgados com a oportunidade desse confronto inédito.

- Não sabia que seriam duas (disputas de Mundial) de forma tão rápida na minha carreira. Jogar a primeira final de Mundial como a primeira final de Libertadores. Vai ser muito importante para a gente, principalmente da América do Sul, pegar um time da Europa, outro estilo de jogo, jogadores de alto nível. Então estamos todos empolgados para a partida de sábado.Como era de se esperar, o meio-campista mostrou que está afiado no conhecimento sobre o Chelsea e analisou o adversário da decisão. De acordo com ele, o duelo deste sábado pelo título tem tudo para ser um jogão.

- Um time que gosta de ter a bola, os laterais apoiam bastante. Não foi nada diferente da final, apesar de que na final da Champions League foi mais disputada. O primeiro tempo do Chelsea foi muito intenso, o segundo já foi mais cadenciado. Acho que vai ser um jogão no sábado - garantiu o jovem.

Apesar de dizer que o time trabalhou para surpreender o clube inglês na final, Danilo afirmou que a preparação não muda muito em relação ao que Abel e o elenco alviverde vêm fazendo ultimamente. O desafio está dentro de cada um.

- Como a gente faz contra todos os times que a gente vai jogar, a gente se prepara bem antes dos jogos para quando chegar dentro de campo a gente poder fazer o que o professor Abel pede e tentar ganhar os jogos. Hoje foi uma tática para poder surpreender no sábado e eu acho que vamos surpreender sim e, com fé em Deus, sair campeão - relatou antes de completar:

- O maior desafio, como o Abel fala, está dentro de nós. Então nesse desafio a gente vai estar bem preparado para o jogo - concluiu.

O Verdão fará o treino de reconhecimento de gramado no Mohammed Bin Zayed Stadium, palco da decisão, nesta sexta-feira, às 18h (horário local)/11h (horário de Brasília). Em seguida, o técnico Abel Ferreira e o capitão Gustavo Gómez concederão entrevista coletiva em protocolo oficial da Fifa.