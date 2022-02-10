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Danilo analisa Chelsea e projeta final do Mundial pelo Palmeiras: 'Vai ser um jogão no sábado'

Após conquistar duas Libertadores de forma consecutiva, volante de 20 anos está em sua segunda disputa de Mundial, mas na primeira final. Ele confia no potencial do Verdão...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 17:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 17:03
Aos 20 anos de idade, o meio-campista Danilo disputa sua segunda edição consecutiva do Mundial de Clubes pelo Palmeiras. Ele elogiou a qualidade do Chelsea, que venceu na semifinal o Al Hilal, da Árabia Saudita, por 1 a 0, mas confia ser possível surpreender o campeão da Champions League e conquistar o título. A expectativa, segundo o jovem, é de um jogão no próximo sábado.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui
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GALERIA> Vem aí a taça do Mundial 2021? Lembre os títulos internacionais do Palmeiras
Bicampeão da Libertadores pelo Verdão, Danilo é um dos principais diferenciais do time de Abel Ferreira e tem um futebol de gente grande. Mesmo assim, ele não imaginava que poderia disputar seu segundo Mundial de forma consecutiva. Para o volante, duelar com o time europeu é muito importante e todos estão empolgados com a oportunidade desse confronto inédito.
- Não sabia que seriam duas (disputas de Mundial) de forma tão rápida na minha carreira. Jogar a primeira final de Mundial como a primeira final de Libertadores. Vai ser muito importante para a gente, principalmente da América do Sul, pegar um time da Europa, outro estilo de jogo, jogadores de alto nível. Então estamos todos empolgados para a partida de sábado.Como era de se esperar, o meio-campista mostrou que está afiado no conhecimento sobre o Chelsea e analisou o adversário da decisão. De acordo com ele, o duelo deste sábado pelo título tem tudo para ser um jogão.
- Um time que gosta de ter a bola, os laterais apoiam bastante. Não foi nada diferente da final, apesar de que na final da Champions League foi mais disputada. O primeiro tempo do Chelsea foi muito intenso, o segundo já foi mais cadenciado. Acho que vai ser um jogão no sábado - garantiu o jovem.
Apesar de dizer que o time trabalhou para surpreender o clube inglês na final, Danilo afirmou que a preparação não muda muito em relação ao que Abel e o elenco alviverde vêm fazendo ultimamente. O desafio está dentro de cada um.
- Como a gente faz contra todos os times que a gente vai jogar, a gente se prepara bem antes dos jogos para quando chegar dentro de campo a gente poder fazer o que o professor Abel pede e tentar ganhar os jogos. Hoje foi uma tática para poder surpreender no sábado e eu acho que vamos surpreender sim e, com fé em Deus, sair campeão - relatou antes de completar:
- O maior desafio, como o Abel fala, está dentro de nós. Então nesse desafio a gente vai estar bem preparado para o jogo - concluiu.
O Verdão fará o treino de reconhecimento de gramado no Mohammed Bin Zayed Stadium, palco da decisão, nesta sexta-feira, às 18h (horário local)/11h (horário de Brasília). Em seguida, o técnico Abel Ferreira e o capitão Gustavo Gómez concederão entrevista coletiva em protocolo oficial da Fifa.
Crédito: DanilofaloudoduelodoPalmeirascomoChelseapelafinaldoMundial(Foto:FabioMenotti/Palmeiras

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