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futebol

Daniel Silva fala sobre o Dérbi na decisão: ‘Será um jogo muito difícil e de detalhes’

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado em confronto único valendo o título do Campeonato Paulista Sub-20...

Publicado em 25 de Dezembro de 2020 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

25 dez 2020 às 09:00
Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
Neste sábado (26), o Palmeiras enfrenta o Corinthians na decisão do Campeonato Paulista Sub-20 em busca do tetracampeonato seguido. Autor do gol e do pênalti decisivo que colocou o Verdão na final, o centroavante Daniel Silva comentou com exclusividade ao Nosso Palestra a sensação de disputar seu primeiro dérbi e sua primeira finalíssima com a camisa alviverde.
>> Retrospectiva: os 20 momentos mais marcantes do Palmeiras na década
​- Sensação de muita alegria e, mais ainda, de poder disputar minha primeira final pelo Palmeiras. Sabemos que será um jogo muito difícil e de detalhes, mas estamos muitos preparados.
>> Confira a classificação do Brasileirão 2020​Em fase abençoada, Daniel chegou recentemente ao Palmeiras, contratado por empréstimo junto ao Desportivo Brasil. Mesmo com apenas 16 anos, o atacante já atua também na categoria sub-20, além da sub-17. Em nove partidas entre as duas categorias, já soma 8 gols e 1 assistência.
>> Simule os confrontos semifinais da Libertadores
​Além de ser decisivo na semifinal do estadual, disputado na última segunda-feira, foi dos pés do jovem que no domingo o Palmeiras conseguiu a classificação para as quartas de finais do Campeonato Brasileiro, vencendo o Botafogo por 1 a 0. Ao ser questionado sobre o excelente momento, Daniel disse estar feliz em poder colaborar com a equipe.
​-Primeiramente, agradeço muito a Deus por estar vivendo esse momento, cada jogo que passa fico muito feliz de estar ajudando minha equipe.
​Muitas vezes com três partidas na mesma semana e intervalos entre os jogos menores do que 24 horas, as categorias de base sofrem com a maratona e um calendário exaustivo. Para suportar a alta carga e manter intensidade, o atacante finalizou:
​- Estão sendo momentos nos quais precisamos de muito descanso, foco, e muita concentração.

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