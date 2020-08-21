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Daniel Paulista terá desfalques para escalar o Sport diante do São Paulo

Sem Willian Farias, o Leão não deve contar com o meia Jonathan Gómez, que tem desconforto muscular...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 19:08

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 19:08

Crédito: Divulgação/Sport
Sem vencer nos últimos três jogos do Campeonato Brasileiro, o Sport volta a campo no próximo domingo para encarar o São Paulo e o técnico Daniel Paulista tem problema para montar a equipe.Devido ao acúmulo de cartão, na 4ª rodada do torneio, o volante Willian Farias é desfalque certo no fim de semana.
Já o meio-campo Jonathan Gómez, que deixou o jogo devido a um desconforto muscular, será reavaliado pelo departamento médico e não sabe se poderá atuar.
Por outro lado, o atacante Lucas Venuto, que pertencia ao Santos e por isso não pôde atuar contra o ex-time, está confirmado para retornar.
Depois de quatro partidas, o Sport aparece na 16ª colocação, uma acima da zona de rebaixamento, com quatro pontos.

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