Daniel Paulista terá desfalques para escalar o Sport diante do São Paulo

Crédito: Divulgação/Sport

Sem vencer nos últimos três jogos do Campeonato Brasileiro, o Sport volta a campo no próximo domingo para encarar o São Paulo e o técnico Daniel Paulista tem problema para montar a equipe.Devido ao acúmulo de cartão, na 4ª rodada do torneio, o volante Willian Farias é desfalque certo no fim de semana.

Já o meio-campo Jonathan Gómez, que deixou o jogo devido a um desconforto muscular, será reavaliado pelo departamento médico e não sabe se poderá atuar.

Por outro lado, o atacante Lucas Venuto, que pertencia ao Santos e por isso não pôde atuar contra o ex-time, está confirmado para retornar.