Daniel Paulista lamenta novo erro defensivo do Sport

O martírio do Sport continua no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Leão recebeu o São Paulo na Ilha do Retiro e novamente foi superado pela vantagem mínima, feito que aumentou ainda mais a pressão no clube.Na coletiva de imprensa, o técnico Daniel Paulista lamentou o erro defensivo que culminou no revés e triunfo do São Paulo.

- A gente falhou muito defensivamente no lance do gol deles, e acabamos sendo prejudicados. É outro ponto que vamos ter que trabalhar bastante. Não pode a cada jogo a gente ter erros infantis. Isso acaba comprometendo a história da partida. A equipe consegue produzir, mas está sempre correndo atrás do resultado - afirmou.