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Daniel Paulista lamenta novo erro defensivo do Sport

Treinador promete trabalhar nos próximos dias para corrigir problemas na equipe...

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 23:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 ago 2020 às 23:19
O martírio do Sport continua no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Leão recebeu o São Paulo na Ilha do Retiro e novamente foi superado pela vantagem mínima, feito que aumentou ainda mais a pressão no clube.Na coletiva de imprensa, o técnico Daniel Paulista lamentou o erro defensivo que culminou no revés e triunfo do São Paulo.
- A gente falhou muito defensivamente no lance do gol deles, e acabamos sendo prejudicados. É outro ponto que vamos ter que trabalhar bastante. Não pode a cada jogo a gente ter erros infantis. Isso acaba comprometendo a história da partida. A equipe consegue produzir, mas está sempre correndo atrás do resultado - afirmou.
Após cinco rodadas, o Sport aparece na 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com apenas quatro pontos.Wilson Castro/Photo Premium/Lancepress!

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