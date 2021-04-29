Daniel, meia do Bahia, cobra R$ 487 mil do Fluminense na Justiça

O meio-campista Daniel, ex-jogador do Fluminense e atualmente no Bahia, formalizou uma cobrança na Justiça contra o Tricolor. O pedido oficializado se refere a uma quantia de R$ 487 mil, e teve sua entrada no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no dia 13 de abril. Dentre os valores pedidos estão verbas rescisórias, FGTS, multas e honorários advocatícios. A informação e os detalhes do caso foram divulgados pelo site 'GE'.
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- Verbas rescisórias (saldo de salários, premiações e férias): R$ 164.808,22- Dobra das férias pelos não pagamentos no prazo correto nos períodos de 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019: R$ 88.666,66
- Multa ocasionada pelo artigo 477 da CLT: R$ 19.000,00
- Multa ocasionada pelo artigo 467 da CLT: R$ 82.404,11
- FGTS não depositados: R$ 68.755,81
- Honorários advocatícios: R$ 63.545,22
- Total: R$ 487.180,02+ Relembre os gols mais marcantes de Fred pelo Fluminense
Cria das categorias de base do Fluminense, Daniel foi promovido em 2016, mas jogou apenas sete partidas e foi negociado por empréstimo com o Oeste-SP e, posteriormente, com o Botafogo-SP.
De volta ao Tricolor em 2019, Daniel ganhou a credibilidade de Fernando Diniz, então técnico do Fluminense, e disputou 56 partidas. No fim do ano, porém, sem acordo para renovação rumou ao Bahia, time em que vem sendo titular e já conta com 62 jogos e cinco gols marcados.