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futebol

Daniel Lima comemora crescimento do Fluminense no Brasileiro de Aspirantes

Lateral direito foi titular no triunfo do Tricolor contra o Paysandu, nas Laranjeiras...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2020 às 19:32

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 19:32

Crédito: Daniel Lima em ação contra o Paysandu (Fluminense FC
Em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Fluminense venceu o Paysandu por 3 a 1 na tarde desta quinta-feira, no estádio das Laranjeiras. Com o resultado, o Tricolor chegou aos oito pontos no grupo B e fechou a rodada na vice-liderança.
O lateral-direito Daniel Lima, que vem sendo titular do time do técnico Marcão, mais uma vez teve boa atuação. O jogador comemorou a vitória e destacou os pontos positivos do time tricolor.- Um resultado muito importante, que nos deixa na vice liderança. Foi um grande passo para a gente classificar. A avaliação que eu faço da equipe é que estamos crescendo dentro da competição. Feliz pelo resultado mas ainda tem muita coisa para conquistar - disse Daniel, que seguiu destacando o crescimento do time na competição.
- O professor Marcão sempre conversa com a gente sobre esse crescimento e a responsabilidade de vestir a camisa do Fluminense. Tem que ser assim, crescer e batalhar a cada jogo para conseguir o título dessa competição. Não começamos muito bem o campeonato mas estamos evoluindo e vamos buscar coisas maiores. Estou feliz pela minha partida individual e pela atuação coletiva da equipe.
O Fluminense volta a campo no próximo domingo, quando encara o Ceará pela 6ª rodada do Brasileiro de Aspirantes.

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