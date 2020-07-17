Daniel Guedes é liberado para voltar aos campos após punição por doping e entra no 'radar' do Cruzeiro

O lateral-direito Daniel Guedes, que pertence ao Santos, está livre para voltar aos gramados após cumprir nove meses de suspensão por doping. Daniel foi punido em setembro do ano passado, quando estava jogando pelo Goiás. O jogador não deve ficar nos planos de Jesualdo Ferreira, comandante do Peixe, que conta com Pará e Madson para a posição. Esse cenário coloca Daniel de volta ao radar do Cruzeiro, que já havia manifestado interesse no jogador, de 26 anos. O técnico da Raposa, Enderson Moreira, e Daniel Guedes já vinham mantendo contato e com o fim da punição ao jogador, uma negociação pode ser reaberta nos próximos dias. Enderson Moreira teve uma conversa com o jogador há dois meses para saber de sua situação, revelando o interesse do clube mineiro em seu futebol. -É um atleta que eu conheço, tive oportunidade de lançá-lo no Santos. Jogador de muita técnica, de muita força, fez um bom Campeonato Brasileiro pelo Goiás até a suspensão. Conversei com ele, não foi por nenhuma conduta ruim dele, até porque ele tem uma índole fantástica, foi mais uma contaminação com um suco, uma coisa neste sentido. Então, ele é um nome interessante. - disse Enderson Moreira, em entrevista à rádio Itatiaia no dia 10 de maio. A vinda de Daniel seria para dar ganho de qualidade e experiência, pois o Cruzeiro conta atualmente com Raul Cáceres, recém-contratado e o jovem Valdir, oriundo das categorias de base da Raposa e com pouca rodagem.