Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Daniel Guedes é absolvido em novo julgamento e fica perto do Cruzeiro

O lateral-direito foi julgado pela segunda vez por um caso de doping ocorrido em 2019...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 ago 2020 às 15:45

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 15:45

Crédito: Ivan Storti/Santos
O lateral-direito Daniel Guedes, de 26 anos, está totalmente liberado para voltar ao futebol. Ele foi absolvido pelo Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem por um caso de doping ocorrido em 2019, quando jogava no Goiás.
Com a sentença positiva, o jogador, que pertence ao Santos fica muito perto de ser confirmado como reforço do Cruzeiro para a Série B. Ele virá por empréstimo. Daniel foi inocentado na última instância do caso por 3 votos a 2. O jogador foi às redes sociais celebrar a absolvição após ficar sem jogar futebol por 325 dias. Daniel já está em Belo Horizonte para exames médicos. Veja a postagem abaixo. O lateral-direito foi flagrado no Campeonato Brasileiro de 2019, atuando pelo Goiás, pelo uso da substância higenamina, substância que é encontrada em suplementos e acelera o metabolismo do organismo, gerando ganho atlético, no jogo Goiás por 0 a 1 para o CSA, no dia 27 de maio. O lateral só foi suspenso de forma preventiva em setembro, e seu julgamento em primeira instância aconteceu apenas 16 de julho, com a segunda sessão acontecendo na quarta-feira, 12 de agosto.
No novo julgamento, no Tribunal Pleno, a defesa do lateral alegou que ele consumiu um suco de graviola dias antes do exame, o que teria sido o motivo para a detecção da substância no seu organismo, gerando a sua suspensão pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD).
Confirmando sua vinda para a Raposa, Daniel Guedes terá como rivais pela vaga na lateral-direita o paraguaio Raul Cáceres, que está jogando como titular na equipe de Enderson Moreira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crea aponta falhas em detonação para obra de ponte que danificou casa no ES
Imagem de destaque
Ex de Ivete Sangalo, Daniel Cady fala sobre a cantora
Imagem de destaque
4 erros financeiros que podem fechar a sua empresa no primeiro ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados