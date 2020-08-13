Daniel Guedes é absolvido em novo julgamento e fica perto do Cruzeiro

Com a sentença positiva, o jogador, que pertence ao Santos fica muito perto de ser confirmado como reforço do Cruzeiro para a Série B. Ele virá por empréstimo. Daniel foi inocentado na última instância do caso por 3 votos a 2. O jogador foi às redes sociais celebrar a absolvição após ficar sem jogar futebol por 325 dias. Daniel já está em Belo Horizonte para exames médicos. Veja a postagem abaixo. O lateral-direito foi flagrado no Campeonato Brasileiro de 2019, atuando pelo Goiás, pelo uso da substância higenamina, substância que é encontrada em suplementos e acelera o metabolismo do organismo, gerando ganho atlético, no jogo Goiás por 0 a 1 para o CSA, no dia 27 de maio. O lateral só foi suspenso de forma preventiva em setembro, e seu julgamento em primeira instância aconteceu apenas 16 de julho, com a segunda sessão acontecendo na quarta-feira, 12 de agosto.