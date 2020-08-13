Daniel Guedes é absolvido em novo julgamento e fica perto do Cruzeiro

O lateral-direito Daniel Guedes, de 26 anos, está totalmente liberado para voltar ao futebol. Ele foi absolvido pelo Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem por um caso de doping ocorrido em 2019, quando jogava no Goiás.
Com a sentença positiva, o jogador, que pertence ao Santos fica muito perto de ser confirmado como reforço do Cruzeiro para a Série B. Ele virá por empréstimo. Daniel foi inocentado na última instância do caso por 3 votos a 2. O jogador foi às redes sociais celebrar a absolvição após ficar sem jogar futebol por 325 dias. Daniel já está em Belo Horizonte para exames médicos. Veja a postagem abaixo. O lateral-direito foi flagrado no Campeonato Brasileiro de 2019, atuando pelo Goiás, pelo uso da substância higenamina, substância que é encontrada em suplementos e acelera o metabolismo do organismo, gerando ganho atlético, no jogo Goiás por 0 a 1 para o CSA, no dia 27 de maio. O lateral só foi suspenso de forma preventiva em setembro, e seu julgamento em primeira instância aconteceu apenas 16 de julho, com a segunda sessão acontecendo na quarta-feira, 12 de agosto.
No novo julgamento, no Tribunal Pleno, a defesa do lateral alegou que ele consumiu um suco de graviola dias antes do exame, o que teria sido o motivo para a detecção da substância no seu organismo, gerando a sua suspensão pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD).
Confirmando sua vinda para a Raposa, Daniel Guedes terá como rivais pela vaga na lateral-direita o paraguaio Raul Cáceres, que está jogando como titular na equipe de Enderson Moreira.