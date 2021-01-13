Daniel Félix, preparador físico do Vasco, elogia Martín Benítez: 'Ele volta ainda mais focado'

Crédito: Vasco aguarda a regularização do argentino Martín Benítez no BID da CBF (Rafael Ribeiro/Vasco

Após acordo com o Independiente, da Argentina, Martín Benítez renovou seu empréstimo com o Vasco por mais seis meses e se reapresentou na terça-feira. O argentino treinou com o grupo e aguarda o seu nome ser divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo.

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Ao ser reavaliado, o meia argentino não apresentou mais resquícios do edema muscular que o tirou dos jogos contra Santos e Athletico-PR, em dezembro de 2020, os dois últimos em que o português Ricardo Sá Pinto esteve à frente do comando técnico do Gigante da Colina.

Ao longo da semana, o atleta realizará um trabalho de recondicionamento físico. O clube acredita que o argentino será regularizado até sexta-feira e poderá ter condições de ser uma opção no banco de reservas no duelo com o lanterna Coritiba, no sábado.

No final de 2020, o contrato de empréstimo foi encerrado, já que o Cruz-Maltino, no primeiro momento, não conseguiu fechar a negociação com o clube argentino. Neste curto período em que esteve longe dos gramados, o jogador manteve a forma física e foi elogiado pelo preparador físico do clube: Daniel Félix

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- É um atleta que entendeu as nossas ideias em relação ao treinamento indoor e no campo. Ele se mostrou aberto a fazer tudo o que a gente quer. O primeiro dia foi muito bom, ele ficou um tempo parado. Mas se manteve em atividade de alguma forma. Acredito que encurtando os caminhos de alguma forma dentro do campo, a gente vai conseguir com que ele responda o mais rápido possível. Ele vai ajudar muito. Já entendeu o tamanho do clube, o peso de vestir essa camisa. Ele volta ainda mais focado para colocar intensidade máxima um dia após o outro para fazer as coisas acontecerem nos 90 minutos. Não vai demorar muito e ele vai estar com a gente no campo para fazer a felicidade da torcida - explicou o preparador em entrevista à VascoTV.

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