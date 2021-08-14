Daniel fala sobre 'concentração' para Inter vencer o Flu

Crédito: Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Após bater o Flamengo por 4 a 0 fora de casa, o Internacional volta a campo neste fim de semana e chega repleto de entusiasmo para encarar o Fluminense, no Beira-Rio.

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Uma das apostas para obter a vitória é o goleiro Daniel, que foi um destaque no confronto da rodada passada.

Em conversa com a TV Inter, o arqueiro reforçou que o time precisa de ‘concentração’ para conquistar mais um resultado positivo na temporada.