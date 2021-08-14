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futebol

Daniel fala sobre 'concentração' para Inter vencer o Flu

Goleiro têm sido um dos principais destaques do Colorado desde quando assumiu a titularidade...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2021 às 16:11

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 16:11

Crédito: Ricardo Duarte / Inter / Divulgação
Após bater o Flamengo por 4 a 0 fora de casa, o Internacional volta a campo neste fim de semana e chega repleto de entusiasmo para encarar o Fluminense, no Beira-Rio.
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Uma das apostas para obter a vitória é o goleiro Daniel, que foi um destaque no confronto da rodada passada.
Em conversa com a TV Inter, o arqueiro reforçou que o time precisa de ‘concentração’ para conquistar mais um resultado positivo na temporada.
‘Concentração. Acho que entramos com a mentalidade contra o Flamengo de vencer. Entramos com um espírito vencedor. Não contra o Fluminense, mas em todas, precisamos entrar com esta mentalidade. Focar e buscar vencer o jogo porque é muito importante para nós’, disse em entrevista a TV Inter.

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