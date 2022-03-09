Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Daniel comemora chegada de novo diretor de futebol no Bahia

Volante acredita que Eduardo Freeland tem tudo para ajudar na reconstrução do Tricolor...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2022 às 15:09

Publicado em 09 de Março de 2022 às 15:09

A semana no Bahia está agitada. Após três meses de procura, o Esquadrão de Aço anunciou a chegada do diretor de futebol Eduardo Freeland.
Dentro do elenco, a chegada do dirigente foi comemorada pelo volante Daniel, que espera um bom trabalho do cartola e, consequentemente entregue reforços ao técnico Guto Ferreira.
‘Fico feliz pelo presidente ter encontrado um novo diretor. Assim como ele já tinha trazido o João, que foi uma contratação muito boa, é um cara muito bom para o elenco, para o grupo. Fala coisas muito boas. Coloca pontos muito bons, verdadeiros, muito reto, direto. O novo diretor, pelo que fiquei sabendo, é da mesma linha que ele. Acho que o estilo de campo passa mais pelo treinador do que pelo diretor. Mas torço e tenho certeza de que o diretor vai chegar para agregar. Tomara que dê tudo certo’, afirmou, antes de completar:
‘A gente acredita que possam chegar mais jogadores. O professor está esperando isso, ele já deixou claro. Então a gente vai ficar feliz com qualquer característica de jogador que chegue para ajudar a gente. A gente está precisando e reconhece isso. Quem chegar vai ser muito bem-vindo, bem recebido, para a gente colocar o Bahia no topo novamente’.
Crédito: FelipeOliveira/Bahia

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados