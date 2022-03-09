Daniel comemora chegada de novo diretor de futebol no Bahia

A semana no Bahia está agitada. Após três meses de procura, o Esquadrão de Aço anunciou a chegada do diretor de futebol Eduardo Freeland.
Dentro do elenco, a chegada do dirigente foi comemorada pelo volante Daniel, que espera um bom trabalho do cartola e, consequentemente entregue reforços ao técnico Guto Ferreira.
‘Fico feliz pelo presidente ter encontrado um novo diretor. Assim como ele já tinha trazido o João, que foi uma contratação muito boa, é um cara muito bom para o elenco, para o grupo. Fala coisas muito boas. Coloca pontos muito bons, verdadeiros, muito reto, direto. O novo diretor, pelo que fiquei sabendo, é da mesma linha que ele. Acho que o estilo de campo passa mais pelo treinador do que pelo diretor. Mas torço e tenho certeza de que o diretor vai chegar para agregar. Tomara que dê tudo certo’, afirmou, antes de completar:
‘A gente acredita que possam chegar mais jogadores. O professor está esperando isso, ele já deixou claro. Então a gente vai ficar feliz com qualquer característica de jogador que chegue para ajudar a gente. A gente está precisando e reconhece isso. Quem chegar vai ser muito bem-vindo, bem recebido, para a gente colocar o Bahia no topo novamente’.