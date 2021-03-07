Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Daniel Cabral revela inspirações no Flamengo e minimiza assédio europeu: 'Sonho em ganhar a Liberta'
futebol

Daniel Cabral revela inspirações no Flamengo e minimiza assédio europeu: 'Sonho em ganhar a Liberta'

Em entrevista ao canal 'Coluna do Fla', jovem volante também comentou sobre o conturbado processo de renovação de contrato e as metas para a temporada 2021...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 16:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2021 às 16:35
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Um conturbado processo de renovação de contrato, sete meses sem atuar e apenas 16 partidas disputadas. Assim foi o 2020 de Daniel Cabral, uma das principais promessas da base do Flamengo. Superados todos os problemas, o jovem começou 2021 de uma forma melhor: presente no grupo que defende o Rubro-Negro no início do Carioca e enfim tendo a primeira sequência de jogos como profissional.
+ ATUAÇÕES: Veja as notas dos jogadores do Flamengo na vitória sobre o MacaéCom o elenco principal de férias até o dia 15, o volante de 18 anos ganhou espaço e esteve em campo nas duas primeiras rodadas do Carioca. Na estreia contra o Nova Iguaçu, inclusive, ele foi titular ao lado de João Gomes. Em entrevista ao canal 'Coluna do Fla', Daniel Cabral comentou as oportunidades e revelou se inspirar em atletas do próprio clube rubro-negro.
– Eu gosto muito do Thiago Maia, Arão e Gerson. Eles são sensacionais, são fenômenos, não tem muito o que falar. Um cara que já se aposentou e eu gosto é o Pirlo. Tem o Casemiro também que é um grande jogador. São os jogadores que eu me inspiro, que eu assisto e tenho como referência. Tento repetir o que eles fazem dentro de campo.
Outro tema respondido pelo jovem foi o imbróglio na negociação para renovar o contrato com o Flamengo em 2020. Na época, ele passou a treinar separado do time sub-20 e ficou de março a outubro sem disputar nenhuma partida. Segundo ele, a saída do Rubro-Negro nunca foi cogitada e o tempo longe dos gramados pode ter o prejudicado na ascensão ao profissional.
– Em nenhum momento a gente pensou em sair. Eu sempre fui claro com todas as pessoas do clube, que o meu desejo era continuar no Flamengo e construir uma história aqui. Foi ruim ter ficado um pouco parado, mas foi necessário. Agora já passou. Eu estou muito feliz aqui e muito feliz de ter renovado. Fico feliz de poder continuar representando o Manto Sagrado. Eu amo o Flamengo, é um prazer imenso estar aqui representando esse time. Eu nunca quis sair, meu desejo era ficar aqui e, graças a Deus, tudo se acertou.+ Confira a tabela completa do Cariocão
O novo vínculo da joia com o Flamengo vai até 2025 e conta com uma multa rescisória de cerca de R$ 650 milhões. Esse valor serve como forma de proteção ao assédio dos gigantes clubes europeus, que já demonstraram interesse no futebol de Daniel Cabral. Perguntado sobre isso, o jovem disse sentir feliz pelo monitoramento de fora, mas ressaltou o foco no Rubro-Negro.
– Eu fico muito feliz, é sinal que o trabalho está sendo bem feito, que eu estou desempenhando bem o meu futebol. Mas a minha cabeça está no Flamengo, é o que eu sempre sonhei. Eu ainda tenho muita coisa para construir no Flamengo. Quero muitos títulos e ser efetivado no profissional. Claro que eu fico muito feliz, mas sou muito feliz no momento no Flamengo.
Ser efetivado e ganhar minutos no profissional são os objetivos de Daniel Cabral para a temporada 2021. Entre outras metas, o jovem revelou sonhar com um título específico com a camisa rubro-negra.
- Eu tenho o sonho de ser campeão da Libertadores pelo Flamengo. É um sonho meu desde criança. Lembro do título de 2019, eu fiquei louco, chorei e me imaginei lá. É uma coisa que trabalho para vivenciar e espero ter essa oportunidade. É uma meta que tenho e almejo muito

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados