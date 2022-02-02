Daniel Borges torce por rápido retorno de Rafael no Botafogo: 'Temos que correr por ele'

Titular na campanha do título da Série B, Daniel Borges deve ganhar ainda mais chances no Botafogo - pelo menos a curto prazo. Com a lesão de Rafael, que rompeu o tendão de Aquiles, o camisa 20 retornou ao time. O lateral-direito explicou, em coletiva realizada nesta quarta-feira, que torce por um rápido retorno do companheiro.+ Botafogo e Óscar Romero chegam a acordo, e clube aguarda 'Ok' de John Textor para concluir negócio

- Foi uma perda muito grande, não só tecnicamente mas também como pessoa, pelo o que ele representava para nós no vestiário. Temos que correr por ele nesse momento, dar todo o apoio e passar por esse momento de uma maneira mais leve. É difícil falar sobre características táticas sobre eu e Rafael, Enderson tem uma maneira de jogar e temos que nos adaptar pela maneira que ele pede porque é o melhor para o Botafogo - afirmou.

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Após um empate e uma vitória em 2022, Daniel admite: há espaço para melhora. Ele garante que essa evolução chegará a partir da união do grupo com treinos e as próximas partidas no decorrer do mês.

Vitor Marinho, lateral da base- É difícil você falar de uma pessoa em tão pouco tempo de trabalho como a gente teve. Uma coisa eu tenho certeza, que a base do Botafogo é muito forte. Não só ele, mas todos os meninos que estão com a gente hoje tem a capacidade de jogar. Se precisarmos dele ele vai dar conta do recado.

Base da linha de defesa de 2021- É importante porque a gente já vem entrosado, já sabemos o que cada um pode oferecer dentro de campo. Isso ajuda muito principalmente no começo de tempo, quando ainda não estamos tão bem fisica e taticamente. Isso ajuda para que a gente possa evoluir e passar confiança para quem está dentro de campo.

Venda do clube- Para nós jogadores eu acho que não vai mudar muita coisa dentro de campo. Para diretoria, estafe, uma maneira geral vai mudar bastante. Se eles acharam melhor fazer a venda do Botafogo foi pelo bem e o crescimento ainda maior do clube.