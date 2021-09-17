Daniel Borges diz que aceitou função mais defensiva no Botafogo 'numa boa': 'Prefiro ganhar do que fazer gol'

Crédito: Vítor Silva / Botafogo

Daniel Borges é um dos protagonistas da provável maior mudança tática que Enderson Moreira fez desde que chegou no Botafogo. Antes marcado por ser ofensivo, o lateral-direito, agora, se junta aos zagueiros na saída de bola, forma uma linha de três atletas e auxilia na criação de jogadas do campo defensivo.

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Com Marcelo Chamusca, antigo treinador, o Botafogo também se comportava com uma linha de três, mas era o primeiro volante - seja Barreto, Pedro Castro ou Luís Oyama - que se juntava aos zagueiros para auxiliar na saída de bola. O time, que antes mostrava dificuldades, evoluiu neste aspecto com a presença de Daniel Borges na base da jogada.

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O posicionamento, em um primeiro momento, até foi estranho para o defensor. Com os resultados positivos chegando, porém, ele deixou qualquer tipo de vaidade para trás.

– Gosto muito de participar do ataque, estar na linha ofensiva, mas procuro sempre analisar o contexto geral da formação que o treinador usa. Para ser sincero, não ligo muito de fazer gols ou dar assistências, só quero que o time vença. O que o treinador pedir para fazer eu faço. Já sabia que era muito difícil de marcar os times do Enderson só de jogar contra. Quando ele pediu para fazer essa saída de três eu aceitei numa boa. Prefiro que o time esteja ganhando do que fazer gol ou dar assistência. Se a maneira que achamos para encontrar as vitórias foi esse, eu vou acatar. Estou me sentindo bem, em um momento bom na carreira e fazendo as minhas melhores partidas nessa formação - declarou.Daniel garante que o bom momento vivido pelo Botafogo na Série B do Brasileirão não tem apenas dedo de Enderson Moreira. O lateral-direito afirmou que o clube como um todo está focado no sonho do acesso.

Momento do elenco– Chegamos em uma maturidade muito boa. Passamos por um momento difícil, então temos que valorizar o momento bom. Estamos conseguindo balancear o momento de brincar com a parte que precisa se concentrar. No dia de jogo, é pura concentração da rapaziada, silêncio total só com música de fundo. Aí você entende porque está todo mundo focado e, mais importante, todo mundo sonhando com esse acesso.

Reencontro com Chamusca contra o Náutico– O Chamusca é um cara sensacional. Tem qualidade e competência e foi ele que montou esse time. Ele conhece as características do elenco, então teremos que fazer um algo a mais para ganhar a partida, porque com certeza ele vai tentar explorar as nossas dificuldades e tentar anular as nossas qualidades. Teremos que fazer algo diferente para passar pelo Náutico.