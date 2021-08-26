Daniel Borges destaca Enderson como 'líder' e prevê Botafogo x Coritiba: 'Todo jogo como uma final'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Daniel Borges aproveitou uma brecha e não saiu mais do time titular do Botafogo. Diante da lesão de Jonathan, que voltou aos treinamentos nesta semana, o atleta chegou para a disputa da Série B do Brasileirão, ganhou sequência e, com Enderson Moreira, é figura carimbada no onze inicial.

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– A adaptação foi tranquila, já conhecia alguns (jogadores) e o restante do grupo também é sensacional. Criamos um ambiente em que nos sentíssemos em casa, estamos focados e todos têm o mesmo objetivo, fazer com que o Botafogo volte à primeira divisão. Isso facilitou, mas também a fazer nosso papel dentro de campo da melhor maneira. Não só eu como todos os jogadores têm crescido a cada partida - afirmou o defensor, em entrevista à "BotafogoTV".

Muito do crescimento do Botafogo passa por Enderson Moreira. Desde que o técnico estreou, nenhum time fez mais pontos que o Alvinegro no Campeonato Brasileiro. O jogador destacou a presença do treinador no dia a dia do clube.– Ele é o nosso líder, né? Sempre que está dentro de campo com a gente é importante. Não foi diferente com o Luis (Fernando Flores) e com o Lucio (Flávio) no último jogo (Vila Nova), temos total respeito e sabemos como o trabalho da comissão é feito. Contando com a volta dele também é importante, porque ele não deixa a gente entrar numa zona de conforto e baixar a concentração, isso dentro de campo e ajuda muito nos 90 minutos - completou.

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O Alvinegro será colocado à prova nesta sexta-feira: a equipe enfrenta o Coritiba, líder da Série B, no Couto Pereira. Daniel explicou que a estratégia do Botafogo é encarar todo jogo como uma decisão independentemente da posição do time na classificação.