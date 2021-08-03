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Daniel Borges define passagem no Botafogo como 'sonho' e garante: 'A tendência é melhorar'

Lateral-direito afirma que equipe não pode perder o foco após três vitórias seguidas na Série B do Brasileirão e mostra responsabilidade com a camisa do Alvinegro...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 15:01

LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2021 às 15:01
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Responsabilidade e um duro dever. Daniel Borges carrega essas premissas para definir os próximos compromissos do Botafogo na Série B do Brasileirão. O Alvinegro, que chegou a ficar dez pontos longe do G4, está em uma sequência de três vitórias seguidas e diminuiu tal diferença para quatro. Nesta terça-feira, o lateral falou, em entrevista coletiva, sobre o momento do time.
+ Agosto reserva seis jogos para o Botafogo e possibilidade de entrada no G4 da Série B; veja calendário
- Falar de superação é muito forte. Passamos por um momento difícil, ficamos algumas rodadas sem vitória, só que o trabalho vinha sendo feito, a gente estava dando o nosso melhor, era questão de tempo para as vitórias saírem. Não perdemos o foco, a gente sabe a responsabilidade de vestir essa camisa, do nosso compromisso com a instituição e o dever que é voltar o Botafogo para a Série A. É isso que a gente vem buscando. Os resultados estão saindo mas a gente não pode baixar a guarda - afirmou.O atleta classifica representar o Alvinegro como uma realização. Daniel Borges também ressaltou a importância de ter derrotado o Vasco por 2 a 0, no último sábado, no Nilton Santos. Após o jogo, os atletas do Alvinegro ficaram empolgados nos vestiário.
+ Veja a tabela da Série B
- É uma responsabilidade estar vestindo uma camisa de um grande clube do futebol brasileiro, é um sonho para muitos e eu estou vivendo isso aqui intensamente. Ganhar um clássico é sempre bom, ainda mais dentro de casa. Em campeonato de pontos corridos é importante somar o máximo possível dentro de casa porque às vezes encontramos ambientes não tão favoráveis fora de casa. Se a gente pontuar dentro de casa nosso objetivo final vai ser muito bom - completou.MAIS DECLARAÇÕES DE DANIEL BORGES:
Evolução no Campeonato Brasileiro- Vem muito do entendimento da nossa equipe perante a competição. A gente pra 15ª rodada, vinha vindo de duas vitórias consecutivas, isso ajuda na confiança do grupo. Conforme as rodadas passarem a tendência é melhorar para que a gente chegue perto do nosso objetivo.
Sequência como titular- Muito disso vem da confiança que a gente vem conquistando durante as partidas. Venho jogando mais tempo, vou adquirindo ritmo de jogo e confiança, isso tem favorecido para que eu possa estar apresentando um pouco daquilo que eu venho fazendo nos treinamentos dentro de campo.

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