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Daniel Borges comemora vitória do Botafogo no Nilton Santos e brinca: 'Preciso nem falar quem manda aqui'

No vídeo de Bastidores, o lateral-direito mostrou confiança na força do Alvinegro dentro de casa, mas também lembrou que a Série B é um 'campeonato traiçoeiro'...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2021 às 17:39

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 17:39

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na noite do último domingo, quando venceu a Ponte Preta por 2 a 0, em partida válida pela 16ª rodada, o Botafogo mostrou, mais uma vez, sua força no Estádio Nilton Santos na Série B do Brasileirão. Inclusive, segundo o site "SofaScore", o Alvinegro é o melhor mandante da competição. No total, foram 19 pontos conquistados em seus domínios, com direito a seis vitórias, um empate e uma derrota.
ATUAÇÕES: He-Man e Diego Gonçalves se destacam na vitória do Botafogo - Preciso nem falar quem manda aqui - brincou Daniel Borges, no vídeo de Bastidores, divulgado pela Botafogo TV.
> Veja a tabela da Série B
No entanto, o lateral-direito também destacou a necessidade de se manter os pés no chão. À Botafogo TV, Daniel Borges comemorou as quatro vitórias seguidas, mas lembrou que a Série B é um "campeonato traiçoeiro". Assim, ele frisou a importância de "se manter concentrado" e "manter a pegada".
- São quatro jogos com quatro vitórias seguidas. É importante demais isso para a gente, cada vez mais, ganhar confiança, poder fazer o nosso melhor, mas a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente. A gente não pode deixar a guarda baixar, porque esse campeonato é um campeonato traiçoeiro. É manter a cabeça boa, concentrado para os próximos jogos, continuar mantendo essa pegada que nós estamos, porque a nossa caminhada é longa.

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