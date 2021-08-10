Daniel Borges comemora vitória do Botafogo no Nilton Santos e brinca: 'Preciso nem falar quem manda aqui'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Na noite do último domingo, quando venceu a Ponte Preta por 2 a 0, em partida válida pela 16ª rodada, o Botafogo mostrou, mais uma vez, sua força no Estádio Nilton Santos na Série B do Brasileirão. Inclusive, segundo o site "SofaScore", o Alvinegro é o melhor mandante da competição. No total, foram 19 pontos conquistados em seus domínios, com direito a seis vitórias, um empate e uma derrota.

ATUAÇÕES: He-Man e Diego Gonçalves se destacam na vitória do Botafogo - Preciso nem falar quem manda aqui - brincou Daniel Borges, no vídeo de Bastidores, divulgado pela Botafogo TV.

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No entanto, o lateral-direito também destacou a necessidade de se manter os pés no chão. À Botafogo TV, Daniel Borges comemorou as quatro vitórias seguidas, mas lembrou que a Série B é um "campeonato traiçoeiro". Assim, ele frisou a importância de "se manter concentrado" e "manter a pegada".