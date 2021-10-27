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Daniel Borges bate meta, e Botafogo exerce obrigação de compra de R$ 600 mil para contratar defensor

Lateral-direito faz 23 jogos como titular na Série B do Brasileirão e, por contrato, Alvinegro é obrigado a exercer cláusula de compra junto ao Mirassol; valor inicial foi diminuído...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 19:09

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 19:09
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo sabe que pelo menos um da lista de jogadores que estão emprestados por outros clubes fica no Alvinegro para a próxima temporada. Daniel Borges bateu uma meta de jogos previamente acordada e o Glorioso vai assumir a opção de compra do lateral-direito junto ao Mirassol, time que detinha os direitos econômicos do jogador de 28 anos.+ Análise: Botafogo deve valorizar ponto contra o Goiás, mas não pode normalizar atuação na Serrinha
O contrato, inclusive, já foi assinado pelo Botafogo. No empréstimo assinado junto ao Mirassol no fim de maio, estava previsto que o Alvinegro seria obrigado a adquirir o lateral-direito de forma definitiva caso ele fosse titular em 22 jogos da Série B do Brasileirão - algo que aconteceu na vitória sobre o Brusque, na semana passada.
Inicialmente, o valor era de R$ 1 milhão, mas o Botafogo conversou com os representantes do Mirassol buscando um novo valor diante das dificuldades financeiras e já pela idade avançada do jogador. Assim, ficou acordado que o Alvinegro pagará R$ 600 mil parcelados durante um ano para ter o defensor de forma definitiva.
O novo vínculo será válido até dezembro de 2023. Daniel Borges tem sido titular em boa parte da campanha do Botafogo no Campeonato Brasileiro e se destaca por ser um lateral mais defensivo, ajudando na saída de bola da equipe comandada por Enderson Moreira.
Daniel Borges jogou 31 dos 32 jogos que o Botafogo fez nessa Série B, contribuindo com um gol e uma assistência na campanha.

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