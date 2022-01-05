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Daniel Alves pode estrear pelo Barcelona nesta quarta-feira

Inscrição do lateral-direito é aprovada e duelo contra o Linares, pela Copa do Rei, deve ser o primeiro jogo oficial do brasileiro desde que retornou ao clube catalão...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 08:35

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 08:35

A inscrição de Daniel Alves nas competições de futebol da Espanha foi aprovada e o lateral-direito pode estrear contra o Linares, nesta quarta-feira, pela Copa do Rei. O atleta foi relacionado por Xavi tem grandes chances de iniciar o confronto no 11 titular.Por conta de diversos desfalques devido a lesões e aos recentes casos de Covid-19, os culés não contam com Sergiño Dest, ala destro de origem. Com isso, o ex-jogador do São Paulo disputa posição com Óscar Mingueza, que é zagueiro, mas joga improvisado na lateral quando necessário.
Além de Daniel Alves, o atacante Dembélé também estará apto para entrar em campo após ter testado negativo para a Covid-19. No entanto, os zagueiros Lenglet e Umtiti foram cortados da lista de Xavi por conta de problemas gástricos.
Veja a provável escalação do Barcelona:Ter Stegen; Daniel Alves, Piqué, Araújo e Alba; Busquets, De Jong e Nico; Dembélé, Akomach e Jutglá
Crédito: DanielAlvessóparticipoudeumamistosocontraoBocaJuniors(Foto:AFP

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