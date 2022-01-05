Daniel Alves pode estrear pelo Barcelona nesta quarta-feira

A inscrição de Daniel Alves nas competições de futebol da Espanha foi aprovada e o lateral-direito pode estrear contra o Linares, nesta quarta-feira, pela Copa do Rei. O atleta foi relacionado por Xavi tem grandes chances de iniciar o confronto no 11 titular.Por conta de diversos desfalques devido a lesões e aos recentes casos de Covid-19, os culés não contam com Sergiño Dest, ala destro de origem. Com isso, o ex-jogador do São Paulo disputa posição com Óscar Mingueza, que é zagueiro, mas joga improvisado na lateral quando necessário.