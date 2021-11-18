futebol

Daniel Alves pensa em voltar a vestir camisa da Seleção Brasileira

Lateral direito de 38 anos acredita que suas chances de atuar na equipe de Tite aumentam jogando no Barcelona, mas contrato do atleta termina ao fim da temporada...
LanceNet

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 11:59

Em seu retorno ao Barcelona, Daniel Alves afirmou que sonha em voltar a vestir a camisa da Seleção Brasileira. Apesar dos 38 anos, o lateral afirmou que as suas chances de atuar novamente na equipe do técnico Tite aumentar por estar em um dos principais clubes da Europa.
- Estar aqui (no Barcelona) aumenta as minhas chances dependendo do que eu fizer. Vou aumentar as minhas chances de estar na Copa do Mundo, de ser convocado, de ser uma opção fazendo o que eu fiz até hoje - disse o camisa 8 do Barcelona.
Embora tenha assinado contrato na última quarta-feira, o atleta brasileiro só poderá estrear pela equipe blaugrana em janeiro por conta da abertura da janela de transferências. Xavi, novo comandante culé, poderá usar o veterano contra o Mallorca pelo Campeonato Espanhol.
Por outro lado, o técnico Tite irá realizar a próxima convocação da Seleção Brasileira também em janeiro por conta dos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo contra Equador e Paraguai marcados para os dias 27 de janeiro e 1º de fevereiro, respectivamente.Daniel Alves retornou ao Barcelona (PAU BARRENA / AFP)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

