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futebol

Daniel Alves não foi procurado pelo Coritiba, afirma clube

Informação que teria sido apurada pela 'ESPN' da Espanha dava conta do Verdão ao lado de Athletico e Fluminense em lista de interessados no futebol brasileiro...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 21:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2021 às 21:31
Crédito: Atleta de 38 anos de idade está livre no mercado (Staff Imagens/Conmebol
Depois da informação de que o Coritiba estaria na lista de interessados para contratar o lateral-direito Daniel Alves se popularizar nesta segunda-feira (20), o clube emitiu uma nota para desmentir cenário que teria sido apurado pela 'ESPN' da Espanha.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo ratificou o clube do Alto da Glória, a prioridade de momento tem sido "o cumprimento das responsabilidades do atual elenco", atestando que "não iniciou nenhum tipo de negociação com nenhum atleta neste momento".
Para a posição de lateral-direito, o Coxa tem no elenco dirigido pelo técnico Gustavo Morínigo nomes como Natanael e Igor além de Romário, nome que é lateral-esquerdo de origem, mas que pode também jogar improvisado no lado oposto.
Confira a nota do Coritiba na íntegra
O Conselho Administrativo do Coritiba informa que o clube não está negociando com o atleta Daniel Alves, notícia que surgiu nesta segunda-feira no portal ESPN e passou a ser compartilhada nesta manhã.
O Coritiba Foot Ball Club segue focado na reta final do Campeonato Brasileiro, em busca do acesso à primeira divisão, e não iniciou nenhum tipo de negociação com nenhum atleta neste momento.
A diretoria mantém os esforços voltados ao cumprimento de suas responsabilidades com o atual elenco, com a expectativa da manutenção do desempenho esportivo da equipe nas próximas partidas.

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