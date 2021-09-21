Daniel Alves não foi procurado pelo Coritiba, afirma clube

Crédito: Atleta de 38 anos de idade está livre no mercado (Staff Imagens/Conmebol

Depois da informação de que o Coritiba estaria na lista de interessados para contratar o lateral-direito Daniel Alves se popularizar nesta segunda-feira (20), o clube emitiu uma nota para desmentir cenário que teria sido apurado pela 'ESPN' da Espanha.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSegundo ratificou o clube do Alto da Glória, a prioridade de momento tem sido "o cumprimento das responsabilidades do atual elenco", atestando que "não iniciou nenhum tipo de negociação com nenhum atleta neste momento".

Para a posição de lateral-direito, o Coxa tem no elenco dirigido pelo técnico Gustavo Morínigo nomes como Natanael e Igor além de Romário, nome que é lateral-esquerdo de origem, mas que pode também jogar improvisado no lado oposto.

Confira a nota do Coritiba na íntegra

O Conselho Administrativo do Coritiba informa que o clube não está negociando com o atleta Daniel Alves, notícia que surgiu nesta segunda-feira no portal ESPN e passou a ser compartilhada nesta manhã.

O Coritiba Foot Ball Club segue focado na reta final do Campeonato Brasileiro, em busca do acesso à primeira divisão, e não iniciou nenhum tipo de negociação com nenhum atleta neste momento.