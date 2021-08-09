Daniel Alves fala sobre críticas feitas ao São Paulo e se põe à disposição do clube para jogo contra o Palmeiras

Crédito: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Após ser medalhista de ouro nas Olimpíadas, Daniel Alves desembarcou no Brasil nesta segunda-feira (9). Retornando ao São Paulo, o atleta se pronunciou sobre as críticas feitas à direção do clube quando ainda estava no Japão, defendendo a seleção olímpica. O lateral se mostrou insatisfeito com as dívidas que o clube possui com ele, mas minimizou o teor das críticas e, mesmo após longa viagem, se colocou à disposição de Hernán Crespo para jogar contra o Palmeiras, nesta terça-feira (10).CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Depois da final contra a Espanha, Daniel Alves afirmou que o São Paulo ‘falhou’ com ele, se referindo a uma dívida de cerca de R$ 11 milhões em pagamentos ao jogador. O lateral pediu mais respeito do clube em relação a ele.

Ao desembarcar no Aeroporto de Guarulhos, Daniel relativizou o pronunciamento que fez ainda em Yokohama, após a decisão olímpica.

– Colocar as ideias no lugar pra gente poder dar continuidade. Deu trincada? Não estou sabendo. Não dei no meio de ninguém – disse Daniel Alves.

O atleta voltou a minimizar as declarações, alegando que sua ida à seleção era esperada, mesmo que em um momento importante para o clube. Segundo Daniel, nunca foi segredo a sua prioridade pela seleção.

– Não tem polêmica. Eu falei antes que desde que me dou por jogador sempre ficou claro que a Seleção era uma prioridade. Aqui no São Paulo não seria diferente, é o clube que amo, que me entrego todo dia. Um monte de gente pode falar, mas eles desconhecem (o contexto). Não me alargo nesse aspecto, mas o São Paulo sabe do meu respeito – explicou Daniel Alves.

O lateral falou, também, sobre a possibilidade de entrar em campo já nesta terça-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, contra o Palmeiras.

– Tem que perguntar ao Crespo, estou aqui. Vou para casa, deixar minhas coisas, dar um abraço nos meus e depois direto pra concentração. Eu vou estar à disposição, mas não escalo o time. Estou preparado para jogar, fazer o que sempre fiz até o momento, que é representar meus companheiros, o clube que eu amo e os torcedores que gostam de mim - afirmou Daniel, se colocando à disposição do técnico.Durante a ausência de Daniel Alves, o time fez uma grande partida fora de casa e se classificou nas oitavas de final da competição, vencendo o Racing, da Argentina, por 3 a 1, jogando no El Cilindro.