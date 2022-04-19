Daniel Alves elogia jogador do Flamengo e vê futuro promissor: 'Gosto de como ele joga'

O lateral-direito do Barcelona e da Seleção Brasileira, Daniel Alves, continua acompanhando o futebol brasileiro desde a sua saída do São Paulo. Em entrevista ao jornal 'Marca' da Espanha, o jogador colocou Matheuzinho como um dos laterais mais promissores do mundo.- Gosto muito do Liverpool, Alexander Arnold, também gosto muito do Hakimi, (do PSG), gosto do que ele faz. Tem um no Flamengo, ele é jovem, gosto de como ele joga e de como ele entende o jogo (Matheuzinho) - aponta o lateral da seleção.