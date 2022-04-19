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  • Daniel Alves elogia jogador do Flamengo e vê futuro promissor: 'Gosto de como ele joga'
futebol

Daniel Alves elogia jogador do Flamengo e vê futuro promissor: 'Gosto de como ele joga'

Lateral-direito do Barcelona segue acompanhando futebol brasileiro e se identifica com estilo da cria da base rubro-negra...

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 16:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2022 às 16:57
O lateral-direito do Barcelona e da Seleção Brasileira, Daniel Alves, continua acompanhando o futebol brasileiro desde a sua saída do São Paulo. Em entrevista ao jornal 'Marca' da Espanha, o jogador colocou Matheuzinho como um dos laterais mais promissores do mundo.- Gosto muito do Liverpool, Alexander Arnold, também gosto muito do Hakimi, (do PSG), gosto do que ele faz. Tem um no Flamengo, ele é jovem, gosto de como ele joga e de como ele entende o jogo (Matheuzinho) - aponta o lateral da seleção.
Na época em que Dani jogou no Tricolor Paulista, enfrentou a cria da base rubro-negra por quatro vezes. Venceu em três delas e perdeu uma.
Jogos que Matheuzinho e Daniel Alves se enfrentaram:Flamengo 5×1 São Paulo — Brasileirão 2021São Paulo 2×1 Flamengo (Matheuzinho entrou aos 73′) — Brasileirão 2020Flamengo 1×2 São Paulo — Copa do Brasil 2020São Paulo 3×0 Flamengo — Copa do Brasil 2020
Crédito: DanielAlvesapontajogadordoFlamengocomoumdosmaispromissoresdofutebolmundial(Foto:LLUISGENE/AFP

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