Dani Barão analisa início do Vasco no Campeonato Carioca Feminino e projeta duelo contra o Boavista

Foram 23 gols em dois jogos. O início da campanha do futebol feminino do Vasco na Taça Guanabara tem sido impressionante. Apesar de ter enfrentado duas equipes tecnicamente mais fracas, as Meninas da Colina começaram bem a temporada e voltam a campo nesta quarta-feira, às 15h, diante do Boavista, pela terceira rodada, no Nivaldo Pereira. Com isso, a equipe é líder da competição depois de duas sonoras goleadas. Na primeira rodada, o Vasco venceu por 15 a 0 a Cabofriense. No duelo seguinte, 8 a 0 no Serra Macaense. Com sete gols e sete assistências em nove jogos com a camisa cruz-maltina, Dani Barão analisou o início da campanha.
- A gente conseguiu impor nosso estilo de jogo nessas duas partidas. Sabemos que temos um caminho longo para percorrer. Estamos com os pés no chão, focadas, trabalhando bastante para conseguir uma crescente na competição - avaliou, em entrevista ao site oficial do clube carioca.
Além disso, a atacante projetou o duelo contra o Boavista e disse que espera que a equipe conquiste novamente os três pontos e faça mais um grande jogo na Taça Guanabara.
- No jogo de amanhã a gente espera fazer uma grande partida contra a equipe do Boavista. Creio que será um grande jogo, mas a gente vem trabalhando durante a semana para alcançarmos nosso objetivo que são os três pontos em cada jogo - disse.
Por fim, Dani Barão forma atualmente um trio de ataque com Anny e Bebel. As três atletas somam 31 gols na temporada, 11 somente neste Campeonato Carioca (em duas rodadas).