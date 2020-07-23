D'Alessandro se revolta com presidente da Federação Gaúcha após o Gre-Nal

Crédito: Divulgação/Internacional

Mesmo com todos os elementos atípicos de retomada do futebol, uma coisa não se modificou no GreNal da última quarta-feira (22) onde o time de Renato Portaluppi venceu por 1 a 0: as reclamações após o apito final do confronto disputado no Estádio Centenário em Caxias do Sul.

Presente no confronto, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, passou próximo ao local onde os jogadores do Inter se dirigiam aos vestiários. E, nesse momento, os ânimos do argentino D'Alessandro se mostraram bastante exaltados.

Fazendo alusão ao fato de que o mandatário da entidade que rege o futebol no Rio Grande do Sul é torcedor do Grêmio, D'Ale começou a gritar na direção do dirigente para que o mesmo fosse "menos parcial":

- Está feio o teu trabalho, hein?! Está feio! E eu sei porque está feio o teu trabalho. O D'Ale fala! Deixa de se parcial, c...! Deixa de ser parcial, hein!

De maneira exaltada, porém com palavras mais amenas, o treinador Eduardo Coudet também pôde ser ouvido com insatisfação depois do revés:

- Está tudo na sua conta. Fizeram o que quiseram com você. Fizeram o que quiseram!