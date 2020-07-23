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futebol

D'Alessandro se revolta com presidente da Federação Gaúcha após o Gre-Nal

Meia do Colorado, na passagem de Luciano Hocsman próxima a saída do Inter para os vestiários, pediu a mandatário da entidade para ser 'menos parcial'...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 14:28

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 14:28

Crédito: Divulgação/Internacional
Mesmo com todos os elementos atípicos de retomada do futebol, uma coisa não se modificou no GreNal da última quarta-feira (22) onde o time de Renato Portaluppi venceu por 1 a 0: as reclamações após o apito final do confronto disputado no Estádio Centenário em Caxias do Sul.
Presente no confronto, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, passou próximo ao local onde os jogadores do Inter se dirigiam aos vestiários. E, nesse momento, os ânimos do argentino D'Alessandro se mostraram bastante exaltados.
Fazendo alusão ao fato de que o mandatário da entidade que rege o futebol no Rio Grande do Sul é torcedor do Grêmio, D'Ale começou a gritar na direção do dirigente para que o mesmo fosse "menos parcial":
- Está feio o teu trabalho, hein?! Está feio! E eu sei porque está feio o teu trabalho. O D'Ale fala! Deixa de se parcial, c...! Deixa de ser parcial, hein!
De maneira exaltada, porém com palavras mais amenas, o treinador Eduardo Coudet também pôde ser ouvido com insatisfação depois do revés:
- Está tudo na sua conta. Fizeram o que quiseram com você. Fizeram o que quiseram!
Na próxima rodada do Campeonato Gaúcho, o Inter joga no próximo sábado (25) às 19h (horário de Brasília) diante do Esportivo na cidade de Bento Gonçalves.

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