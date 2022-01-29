D’Alessandro marca no seu retorno, e Internacional vence União Frederiquense

O Internacional venceu, por 2 a 0, o União Frederiquense, na noite deste sábado. Wesley anotou o seu primeiro gol pelo Colorado e garantiu os três pontos e a liderança da equipe no Campeonato Gaúcho. Os times se encontraram no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.GOL E TRUNCADO...
O Internacional começou dominando nos primeiros minutos, sem dar espaço à equipe adversária. Dessa maneira, aos 11, a arbitragem pegou penalidade. Wesley tentou se livrar da marcação e acabou sofrendo pênalti por Eliomar. O próprio camisa 9 foi para a cobrança e mandou no canto direito de Luis Cetin. Depois disso, o jogo ficou muito brigado. Pelo lado dos dois times, os jogadores discutiam e acabavam cometendo faltas desnecessárias.
Mesmo estando no segundo jogo da temporada, o Inter não mostrou um grande gás e baixou a pressão. No entanto, a equipe colorada optou por diminuir a intensidade e ficava trocando passes no campo de defesa. O União Frederiquense, em uma defesa de Luís Cetin. Wesley apareceu apenas aos 44, mandando para Taison, que bateu. O goleiro dos visitantes fez a defesa.
TRUNCADO E GOL DO RETORNO!
O duelo voltou da mesma maneira: bastante truncado e com o Internacional administrando o placar. Pelo contrário, o União Frederiquense começou a assustar. Aos 17, Eliomar acionou Anderson Magrão, que chutou rasteiro. A bola passou rente à trave. Dez minutos depois, Daniel precisou fazer uma defesa providencial após Leomar tentar. No final, D’Alessandro, que marcou a sua volta ao Internacional, cobrou uma falta no canto direito de Lucas Cetin.FICHA TÉCNICAINTERNACIONAL X UNIÃO FREDERIQUENSE
Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)Data: 29/01/2022 - 19h (de Brasília)Árbitro: Bruno Alexandre da Silva LeitesAssistentes: Mauricio Coelho Silva Pena e Artur Avelino Birk PreisslerCartões amarelos: Liziero e Mercado (Internacional); Eliomar (União Frederiquense)Cartões vermelhos: -
GOLS: Wesley Moraes (13'/1ºT) (1-0)
INTERNACIONAL (Técnico: Alexander Medina)
Daniel; Mercado, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Liziero, Edenílson e Boschilia; David, Taison e Wesley Moraes.
UNIÃO FREDERIQUENSE (Técnico: Daniel Franco)
Luis Cetin; Lessa, Talis, Helton Matheus e Jander; Igor Silva, Marquinhos, Eliomar, Joãozinho e Tony Júnior; Anderson Magrão.