futebol

D’Alessandro marca no seu retorno, e Internacional vence União Frederiquense

Colorado assumiu a liderança do Gauchão...

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 20:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2022 às 20:58
O Internacional venceu, por 2 a 0, o União Frederiquense, na noite deste sábado. Wesley anotou o seu primeiro gol pelo Colorado e garantiu os três pontos e a liderança da equipe no Campeonato Gaúcho. Os times se encontraram no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSGOL E TRUNCADO...
O Internacional começou dominando nos primeiros minutos, sem dar espaço à equipe adversária. Dessa maneira, aos 11, a arbitragem pegou penalidade. Wesley tentou se livrar da marcação e acabou sofrendo pênalti por Eliomar. O próprio camisa 9 foi para a cobrança e mandou no canto direito de Luis Cetin. Depois disso, o jogo ficou muito brigado. Pelo lado dos dois times, os jogadores discutiam e acabavam cometendo faltas desnecessárias.
Mesmo estando no segundo jogo da temporada, o Inter não mostrou um grande gás e baixou a pressão. No entanto, a equipe colorada optou por diminuir a intensidade e ficava trocando passes no campo de defesa. O União Frederiquense, em uma defesa de Luís Cetin. Wesley apareceu apenas aos 44, mandando para Taison, que bateu. O goleiro dos visitantes fez a defesa.
​TRUNCADO E GOL DO RETORNO!
O duelo voltou da mesma maneira: bastante truncado e com o Internacional administrando o placar. Pelo contrário, o União Frederiquense começou a assustar. Aos 17, Eliomar acionou Anderson Magrão, que chutou rasteiro. A bola passou rente à trave. Dez minutos depois, Daniel precisou fazer uma defesa providencial após Leomar tentar. No final, D’Alessandro, que marcou a sua volta ao Internacional, cobrou uma falta no canto direito de Lucas Cetin.FICHA TÉCNICAINTERNACIONAL X UNIÃO FREDERIQUENSE
Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)Data: 29/01/2022 - 19h (de Brasília)Árbitro: Bruno Alexandre da Silva LeitesAssistentes: Mauricio Coelho Silva Pena e Artur Avelino Birk PreisslerCartões amarelos: Liziero e Mercado (Internacional); Eliomar (União Frederiquense)Cartões vermelhos: -
GOLS: Wesley Moraes (13'/1ºT) (1-0)
INTERNACIONAL (Técnico: Alexander Medina)
Daniel; Mercado, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Liziero, Edenílson e Boschilia; David, Taison e Wesley Moraes.
UNIÃO FREDERIQUENSE (Técnico: Daniel Franco)
Luis Cetin; Lessa, Talis, Helton Matheus e Jander; Igor Silva, Marquinhos, Eliomar, Joãozinho e Tony Júnior; Anderson Magrão.
Crédito: Foto:Reprodução/RicardoDuarte/SCInternacional

Tópicos Relacionados

internacional
Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 

