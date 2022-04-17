D'Alessandro fala sobre emoção em jogo de despedida pelo Internacional: 'Encerrei onde eu queria'

Ponto final na carreira de Andrés D’Alessandro. Neste domingo, o camisa 10 disputou o seu último jogo como atleta profissional e para encerrar a carreira em grande estilo, foi importante na vitória do Internacional diante do Fortaleza por 2 a 1 ao anotar um gol. Após a partida, D’Ale recebeu uma série de homenagens do Colorado e falou com a imprensa sobre a despedida.

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- A emoção não tem como conter. Uma carreira em que lutei muito, sonhava em jogar meu futebol como profissional. Realizei um sonho graças a meu pai e minha mãe para fazer o que faço e sou hoje, não só como atleta, mas também como pessoa. Quando o presidente (do Internacional) Alessandro (Barcellos) me abriu as portas do clube, falei que queria me aposentar. Feliz por ajudar de alguma maneira e desfrutar esses últimos momentos dentro do clube - disse o argentino, que lembrou do técnico Medina, demitido na última sexta-feira do Colorado.

- Não imaginava. Eu imaginava jogar algum tempo hoje, um pouquinho. Quando Cauan me confirmou que queria que jogasse, fiquei feliz. Na verdade, agradecido ao clube, por ele, por me darem uma chance de jogar por uma última vez no Beira-Rio. Eu não sonhava assim tão perfeito. Eu queria me despedir com vitória. Mas fazer um gol, cara... Muitos dizem que tenho uma estrela diferente, mas é como eu falo, trabalhem. É merecimento, trabalho - contou o jogador.

O meio-campista afirmou que encerrou a carreira no clube que queria. Apesar de também ser identificado com o River Plate, clube que o revelou, D'Ale diz que o Colorado vai ter um espaço para sempre no seu coração.