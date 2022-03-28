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futebol

D'Alessandro e Alemão deixam treino do Internacional mais cedo

Dupla sentiu lesão no tornozelo direito no treino e não participaram da atividade...
LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2022 às 20:22

Publicado em 28 de Março de 2022 às 20:22

O Internacional dá sequência em sua semana de treinos no CT Parque Gigante e o técnico Alexander Medina acompanha de perto o desempenho dos atletas.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Nesta segunda-feira, durante as atividades, o uruguaio viu a dupla Andrés D’Alessandro e Alemão saírem do campo mais cedo.
De acordo com o departamento médico do Colorado, D’Alessandro e Alemão sentiram problemas no tornozelo direito e foram poupados do treino.
Ainda não há maiores informações se terão algum problema para a estreia na Copa Sul-Americana, agendada para a próxima semana, diante do 9 de Octubre.-PAR.
Crédito: FOTO:Divulgação/Internacional

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