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futebol

Dado Cavalcanti vibra com Bahia na Sul-Americana

Pela quarta vez na história o Tricolor marca presença no torneio continental...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 16:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2021 às 16:20
Crédito: Felipe Oliveira / EC Bahia
Após 38 rodadas de muita dificuldade, o Bahia fechou o Campeonato Brasileiro na elite do futebol nacional e com uma vaga na Copa Sul-Americana, feito que aconteceu pelo quarto ano consecutivo.
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Responsável por dirigir o Tricolor na reta final do torneio, Dado Cavanlcanti exaltou essa mudança de patamar do clube por marcar presença no torneio continental.
‘Além do primeiro alívio de ter tirado o peso das costas da possibilidade de rebaixamento, concluímos o campeonato no mínimo igualando a marca de anos anteriores, de classificar o Bahia na Copa Sul-Americana. É tradição de clube grande, que almeja por voos mais altos. O mínimo que todos esperam é essa condição que a gente conseguiu de deixar o clube na mesma condição que foi nas temporadas anteriores’, declarou.
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Com o triunfo em cima do Santos, o Tricolor fechou a participação na Série A, com 44 pontos, na 14ª posição.

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