Dado Cavalcanti terá desfalques para o confronto contra o Atlético-MG; confira

A vida de Dado Cavalcanti não está fácil no Bahia. Ontem, o time vencia, com um jogador a menos, por 3 a 2 a equipe do Goiás até o finalzinho da partida, quando tomou o gol no último lance e viu escapar dois pontos importantíssimos.Não bastasse isso, o treinador não poderá contar com cinco jogadores do seu elenco para o difícil confronto contra o Atlético-MG. Daniel, que foi expulso contra o Goiás, terá que cumprir suspensão automática. Edson e Thiago testaram positivo para COVID-19 e terão que cumprir o período de isolamento. Índio Ramí, rompeu o ligamento do joelho e ficará seis meses sem jogar. Por fim, o goleiro Douglas, que foi vetado para o duelo contra o Goiás, é dúvida.