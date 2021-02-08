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Dado Cavalcanti terá desfalques para o confronto contra o Atlético-MG; confira

Treinador não poderá contar com importantes jogadores para o duelo com o Galo...
LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2021 às 23:21

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 23:21

Crédito: Felipe Oliveira/Divulgação/EC Bahia
A vida de Dado Cavalcanti não está fácil no Bahia. Ontem, o time vencia, com um jogador a menos, por 3 a 2 a equipe do Goiás até o finalzinho da partida, quando tomou o gol no último lance e viu escapar dois pontos importantíssimos.Não bastasse isso, o treinador não poderá contar com cinco jogadores do seu elenco para o difícil confronto contra o Atlético-MG. Daniel, que foi expulso contra o Goiás, terá que cumprir suspensão automática. Edson e Thiago testaram positivo para COVID-19 e terão que cumprir o período de isolamento. Índio Ramí, rompeu o ligamento do joelho e ficará seis meses sem jogar. Por fim, o goleiro Douglas, que foi vetado para o duelo contra o Goiás, é dúvida.
O Bahia é 16º colocado na classificação geral, com 37 pontos, e pode ser ultrapassado pelo Vasco. Caso isso aconteça, a equipe volta à zona do rebaixamento. O duelo do Tricolor de Aço contra o Atlético-MG será realizado no dia 13 de fevereiro, no estádio do Mineirão, às 19h00.

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