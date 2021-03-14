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futebol

Dado Cavalcanti fala sobre 'apatia' do Bahia diante do Vitória

Tricolor não conseguiu se impor no Barradão e acabou superado pelo maior rival...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 15:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2021 às 15:59
Crédito: Felipe Oliveira/Divulgação/EC Bahia
O Ba-Vi da Copa do Nordeste foi decepcionante para o Bahia. Com a equipe principal, o Tricolor não conseguiu envolver o Vitória e acabou derrotado por 1 a 0.
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Na coletiva de imprensa, o contestado Dado Cavalcanti não escondeu o jogo e falou sobre a apatia do seu time contra o maior rival.
‘Não esperava nossa equipe tão apática, não esperava falta de agressividade. Acho que perdemos muito mais por conta disso do que pelas trocas ou estratégia. [...] Apatia talvez se tenha se manifestado muito mais no segundo tempo. No primeiro, tínhamos uma condição de estratégia. Saímos em algumas velocidades de ataque. Tivemos algumas boas possibilidades criadas pelo lado, possa passando pela área e ninguém aparecendo para colocar o pé ou a cabeça. Acredito que, no segundo tempo, a gente subiu as linhas e abriu espaços. Acho que foi preponderante a falta de agressividade, a apatia. Em um jogo como esse não deve se repetir esse tipo comportamento. Deve servir de lição para que não cometa esse tipo de erro ao longo da temporada’, afirmou.
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Com o revés no Barradão, o Bahia fica na 4ª colocação da chave A, com 4 pontos.

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