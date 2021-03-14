Dado Cavalcanti fala sobre 'apatia' do Bahia diante do Vitória

‘Não esperava nossa equipe tão apática, não esperava falta de agressividade. Acho que perdemos muito mais por conta disso do que pelas trocas ou estratégia. [...] Apatia talvez se tenha se manifestado muito mais no segundo tempo. No primeiro, tínhamos uma condição de estratégia. Saímos em algumas velocidades de ataque. Tivemos algumas boas possibilidades criadas pelo lado, possa passando pela área e ninguém aparecendo para colocar o pé ou a cabeça. Acredito que, no segundo tempo, a gente subiu as linhas e abriu espaços. Acho que foi preponderante a falta de agressividade, a apatia. Em um jogo como esse não deve se repetir esse tipo comportamento. Deve servir de lição para que não cometa esse tipo de erro ao longo da temporada’, afirmou.