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futebol

Dado Cavalcanti detona atuação do Bahia contra o Sport

Treinador não gostou do que viu na Ilha do Retiro, principalmente na etapa final...

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 22:17

LanceNet

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Publicado em 

24 jan 2021 às 22:17
Crédito: @andersonstevens/@sportrecife
Se contra o Athletico o Bahia mostrou disposição, neste domingo o cenário foi completamente diferente no jogo diante do Sport na Ilha do Retiro, em confronto direto na briga para fugir do Z4.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Na entrevista pós-jogo, o técnico Dado Cavalcanti não fugiu das perguntas e detonou a atuação do time, principalmente na etapa final.
‘O segundo tempo desastroso. Não me lembro de um segundo tempo tão ruim assim em toda a minha vida. Se eu estou com este sentimento de inconformismo, e aqui no vestiário também já houve esse sentimento... Eu avalio muito bem como devem estar se sentindo todos os torcedores que assistiram ao segundo tempo que nós fizemos. É algo que a gente deve buscar as explicações para isso. Porém, é um segundo tempo para nós esquecermos. Voltamos muito desatentos, sofremos uma pressão, não tivemos a eficiência necessária de passar por essa pressão. E não conseguimos sair jogando, que é uma das nossas armas em relação a adversários que enfrentam o Bahia. Fazendo marcação alta, a gente tem a possibilidade de fazer as bolas mais longas, que entraram no primeiro tempo. Só que, no segundo, a gente não foi efetivo nessa função’, afirmou.
Com o revés na Ilha, o Bahia voltou a frequentar a zona de rebaixamento. O time aparece na 17ª posição, com 35 pontos.

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