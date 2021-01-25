Dado Cavalcanti detona atuação do Bahia contra o Sport

‘O segundo tempo desastroso. Não me lembro de um segundo tempo tão ruim assim em toda a minha vida. Se eu estou com este sentimento de inconformismo, e aqui no vestiário também já houve esse sentimento... Eu avalio muito bem como devem estar se sentindo todos os torcedores que assistiram ao segundo tempo que nós fizemos. É algo que a gente deve buscar as explicações para isso. Porém, é um segundo tempo para nós esquecermos. Voltamos muito desatentos, sofremos uma pressão, não tivemos a eficiência necessária de passar por essa pressão. E não conseguimos sair jogando, que é uma das nossas armas em relação a adversários que enfrentam o Bahia. Fazendo marcação alta, a gente tem a possibilidade de fazer as bolas mais longas, que entraram no primeiro tempo. Só que, no segundo, a gente não foi efetivo nessa função’, afirmou.