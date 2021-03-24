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futebol

Dado Cavalcanti avalia desempenho do Bahia em revés

Treinador foi sincero ao admitir a superioridade do adversário em relação a sua equipe...

Publicado em 24 de Março de 2021 às 15:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mar 2021 às 15:13
Crédito: Felipe Oliveira/Divulgação/EC Bahia
Em Maceió, o Bahia foi em busca de três pontos diante do CSA e acabou superado por 2 a 0, o que deixou o sinal de alerta ligado na briga pela liderança da Copa do Nordeste.
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Agora, o Tricolor fica com 7 pontos e torce para o CRB não pontuar em cima do Vitória, já que apenas um empate coloca os alagoanos na ponta da chave A.
Nos vestiários, o técnico Dado Cavalcanti admitiu que o time apresentou um futebol abaixo do esperado por todos.
‘Tem dois fatores a serem considerados. Primeiro deles, que talvez seja mais difícil para muitos de reconhecer, mas está na qualidade do adversário. A forma que o CSA se propõe a marcar a saída de bola trouxe dificuldades. Nós também estivemos em um momento ruim. Primeiro, erramos a primeira bola, a segunda, perdemos a confiança. Talvez poderíamos explorar as costas da linha alta que o adversário tinha. Não tenho problema em reconhecer a qualidade do adversário. Quando o Bahia joga contra qualquer equipe no Nordeste, se espera superioridade do Bahia. Hoje não existiu. Jogamos contra o CSA, uma equipe que está na Série B, mas muito bem treinada. Já tinha falado isso antes do jogo. Uma equipe que gosto de assistir, porque tem ideias muito bacanas, e eu compactuo com essas ideias. Hoje fomos vítimas dessa condição de o adversário sair, marcar a saída de bola, forçar erros que gerem condições que não tínhamos tido até então’, afirmou.
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Vale lembrar, que esta é a segunda derrota do Bahia na competição regional. A primeira aconteceu diante do Vitória, no Barradão.

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