Dado Cavalcanti avalia desempenho do Bahia em revés

‘Tem dois fatores a serem considerados. Primeiro deles, que talvez seja mais difícil para muitos de reconhecer, mas está na qualidade do adversário. A forma que o CSA se propõe a marcar a saída de bola trouxe dificuldades. Nós também estivemos em um momento ruim. Primeiro, erramos a primeira bola, a segunda, perdemos a confiança. Talvez poderíamos explorar as costas da linha alta que o adversário tinha. Não tenho problema em reconhecer a qualidade do adversário. Quando o Bahia joga contra qualquer equipe no Nordeste, se espera superioridade do Bahia. Hoje não existiu. Jogamos contra o CSA, uma equipe que está na Série B, mas muito bem treinada. Já tinha falado isso antes do jogo. Uma equipe que gosto de assistir, porque tem ideias muito bacanas, e eu compactuo com essas ideias. Hoje fomos vítimas dessa condição de o adversário sair, marcar a saída de bola, forçar erros que gerem condições que não tínhamos tido até então’, afirmou.