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futebol

Dado Cavalcanti assume equipe principal do Bahia após saída de Mano Menezes

Treinador trabalhou no estadual com o Grupo de Transição, deixou o clube após desmanche da categoria e retornou no último mês de outubro...
LanceNet

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Publicado em 

21 dez 2020 às 17:15

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 17:15

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
Depois de ter no início do ano comandado a equipe que disputou boa parte do Campeonato Baiano, o técnico Dado Cavalcanti terá, agora, a experiência de dirigir o time principal do Bahia após a demissão do técnico Mano Menezes.​A informação foi passada pelo Bahia na tarde dessa segunda-feira (21) através de nota oficial publicada no site do clube agregando que o trabalho será auxiliado pelos funcionários fixos da comissão técnica Cláudio Prates e Pedro Gama.
Dado era o treinador da equipe do chamado Grupo de Transição do Tricolor que cumpriu com a maior parte da campanha que culminou no título estadual tanto em 2019 como desse ano.
Porém, o advento da pandemia e a dissolução do time Sub-23 acabaram rendendo também na saída do profissional de 39 anos de idade com passagem por vários outros clubes importantes no Brasil como Santa Cruz, Coritiba, Ponte Preta, Náutico, CRB, Ceará, Paraná e Paysandu.
No último mês de outubro, ele retornou ao clube para integrar o departamento de futebol, mas assumirá o comando técnico já no próximo compromisso diante do Internacional no domingo (27) às 16h na Arena Fonte Nova.

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