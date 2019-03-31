Dá tempo! Inscrições para a Taça das Comunidades encerram nesta segunda

Muquiçaba e São Pedro se enfrentaram na final da Taça EDP das Comunidades 2018

Após a divulgação das 40 comunidades colaboradoras selecionadas, acontecem os dias de peneiras para montagem dos times que representarão seus bairros. Ao todo serão 32 times masculinos e 8 femininos na modalidade futebol de campo. Em caso de dúvidas, o regulamento também está disponível no site.

Criado em 2014 para promover a integração e inclusão social nas comunidades do Espírito Santo por meio do esporte, a Taça EDP das Comunidades é uma iniciativa da Central das Comunidades (CDC) em parceria com a EDP e a Rede Gazeta. Paralelamente às competições, ocorrerão diversas ações sociais.