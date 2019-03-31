Dá tempo! Inscrições para a Taça das Comunidades encerram nesta segunda

Atenção, comunidades capixabas! Quem ainda não inscreveu seus jovens talentos do futebol para a Taça EDP das Comunidades 2019, ainda dá tempo. O prazo das inscrições termina nesta segunda-feira (01). Para participar, é preciso acessar o site do campeonato (www.tacaedpdascomunidades.com.br) e preencher a ficha.
Após a divulgação das 40 comunidades colaboradoras selecionadas, acontecem os dias de peneiras para montagem dos times que representarão seus bairros. Ao todo serão 32 times masculinos e 8 femininos na modalidade futebol de campo. Em caso de dúvidas, o regulamento também está disponível no site.
Criado em 2014 para promover a integração e inclusão social nas comunidades do Espírito Santo por meio do esporte, a Taça EDP das Comunidades é uma iniciativa da Central das Comunidades (CDC) em parceria com a EDP e a Rede Gazeta. Paralelamente às competições, ocorrerão diversas ações sociais.