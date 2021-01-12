Dá para sonhar! Flamengo atual tem mais possibilidade de ser campeão do que o time do Hexa até a 30ª rodada

O período de turbulência no Flamengo tem desmotivado parte da torcida pela defesa do título brasileiro. Mas o fato é que a equipe de Rogério Ceni, apesar de não ter pontuado nas duas últimas rodadas e ter o treinador pressionado, ainda alimenta boas possibilidades de sagrar-se octacampeão nacional. Inclusive, a título de comparação, as chances matemáticas são maiores que as do time que conquistou o hexa, em 2009, tinha até iniciar a 30ª rodada.Por exemplo, o Flamengo de 12 anos atrás, treinado por Andrade e com Adriano e Petkovic brilhando rumo à arrancada histórica, terminou a 29ª rodada (a mais recente jogada na edição atual) na quinta colocação e com sete pontos atrás do Palmeiras, então líder, porém com o mesmo número de jogos em relação ao Verdão.