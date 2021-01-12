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Dá para sonhar! Flamengo atual tem mais possibilidade de ser campeão do que o time do Hexa até a 30ª rodada

Em quarto lugar, Rubro-Negro chegará para a próxima rodada (30ª) a sete pontos do São Paulo, mas com um jogo a menos em relação aos outros times que estão no G4...
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Publicado em 

12 jan 2021 às 06:00

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 06:00

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O período de turbulência no Flamengo tem desmotivado parte da torcida pela defesa do título brasileiro. Mas o fato é que a equipe de Rogério Ceni, apesar de não ter pontuado nas duas últimas rodadas e ter o treinador pressionado, ainda alimenta boas possibilidades de sagrar-se octacampeão nacional. Inclusive, a título de comparação, as chances matemáticas são maiores que as do time que conquistou o hexa, em 2009, tinha até iniciar a 30ª rodada.Por exemplo, o Flamengo de 12 anos atrás, treinado por Andrade e com Adriano e Petkovic brilhando rumo à arrancada histórica, terminou a 29ª rodada (a mais recente jogada na edição atual) na quinta colocação e com sete pontos atrás do Palmeiras, então líder, porém com o mesmo número de jogos em relação ao Verdão.
Já o Flamengo atual, apesar de também estar a sete pontos do líder (São Paulo), possui um jogo a menos na tabela (que será contra o Grêmio, fora de casa).
A SEQUÊNCIA DO FLA ATÉ O FIM DO BRASILEIRO
18/01 – Goiás x Flamengo – Serrinha21/01 – Flamengo x Palmeiras – Mané Garrincha24/01 – Athletico-PR x Flamengo – Arena da Baixada28/01 – Grêmio x Flamengo – Arena do Grêmio (jogo atrasado da 23ª rodada)02/02 – Sport x Flamengo – Ilha do Retiro07/02 – Flamengo x Vasco – Maracanã13/02 – Red Bull Bragantino x Flamengo – Nabi Abi Chedid​17/02 – Flamengo x Corinthians – Maracanã​21/02 – Flamengo x Internacional – Maracanã​24/02 – São Paulo x Flamengo – Morumbi

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