Dá para brigar? Veja quem pode aproveitar o último jogo do Fluminense antes da Libertadores

Só se fala em Libertadores, mas nem todos os pensamentos do Fluminense podem estar na partida com o Millonarios na próxima terça-feira. Neste sábado, o time de Abel Braga tem uma última missão antes de embarcar para a Colômbia: enfrenta o Volta Redonda, às 19h, no Estádio Luso-Brasileiro, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Mais do que garantir a vaga na semifinal, alguns reservas podem aproveitar a oportunidade para brilhar. O duelo tem transmissão em tempo real do LANCE!.Pensando em preservar os titulares para evitar mais problemas físicos, Abel deve mandar a campo um time mesclado entre reservas e as terceiras opções do elenco, exceto pelo goleiro Marcos Felipe. Calegari, Manoel, Luccas Claro, Germán Cano e Jhon Arias apareceram nos times alternativos montados até aqui. Mas esta pode ser uma chance de ouro para Wellington, Nonato, Paulo Henrique Ganso e Nathan. Mário Pineida retorna após lesão e pode ganhar ritmo para ser titular na terça.

Para os homens de meio campo será o momento de aparecer, especialmente no caso de Wellington, que segue sendo muito contestado pela torcida após a renovação automática de contrato, mas ganhou a confiança de Abel Braga para permanecer no elenco. Nonato vem sendo uma alternativa no setor, mas quem realmente tem que mostrar serviço são Ganso e Nathan. Os dois praticamente não são utilizados e podem provar que o Flu precisa de um homem de criação.Com relação aos jogadores que já costumam estar entre os primeiros reservas, Calegari aparece bem na briga com Samuel Xavier por uma vaga na direita. Luccas Claro e Manoel também podem ser opções imediatas caso Nino não tenha condições na Libertadores, enquanto Jhon Arias e Germán Cano já colocaram uma pulga atrás da orelha de Abel e estão firmes na luta pela titularidade.

Com relação aos lesionados, a prioridade do Fluminense é não ter mais problemas. Felipe Melo e David Braz, que vinham apresentando incômodos musculares, ficam disponíveis para a viagem até a Colômbia. Nino, que preocupava mais Abel após sentir o púbis, também deve ficar disponível. Já o zagueiro David Duarte tem um caso mais complicado e corre o risco até de perder o duelo de volta, dia 1º de março, em São Januário.

Vale lembrar que o Flu sairá direto do estádio para o Aeroporto do Galeão, também na Ilha do Governador, onde embarca para Bogotá. O clube quer iniciar o quanto antes a aclimatação ao local, já que a cidade fica 2.552m acima do nível do mar.

Líder do Campeonato Carioca com 18 pontos, o Fluminense pode praticamente garantir a vaga na semifinal do Estadual com três rodadas de antecedência se vencer o Volta Redonda. O Tricolor chegaria aos 21 pontos e o primeiro time fora do G4 é o Boavista, com nove, que precisaria vencer todas as partidas restantes e tirar a diferença no saldo de gols para ultrapassar.