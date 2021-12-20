Da incerteza ao sucesso: sob a batuta de Thomas Tuchel, Chelsea conquista a Europa e busca a Premier League

O ano de 2021 do Chelsea começou marcado pelas incertezas após a demissão de Frank Lampard, em janeiro. No dia seguinte, os Blues anunciavam a chegada de Thomas Tuchel, que havia deixado o Paris Saint-Germain por conta de divergências com o elenco e resultados que não agradavam Leonardo e Al-Khelaifi.​​INÍCIO DA ERA TUCHEL​Após o fim do primeiro turno da Premier League, o Chelsea havia perdido seis partidas e vencido apenas oito confrontos. Além dos resultados ruins, que ameaçavam deixar a equipe fora do G-4 do Campeonato Inglês, o estilo de jogo não convencia os torcedores dos Blues.

Ao chegar, Thomas Tuchel teve um início tímido com um empate diante do Wolverhampton, mas o alemão conseguiu uma sequência de 14 jogos de invencibilidade e apenas dois gols sofridos após o primeiro revés diante do West Brom por 5 a 2.

Apesar da derrota, o Stamford Bridge conseguiu recuperar a confiança que não havia em Lampard. O novo comandante havia recuperado jogadores, como Antonio Rudiger, trouxe uma consistência defensiva ao clube e tornou o time mais competitivo tanto na Champions League quanto na Premier League.

RECUPERAÇÃO NA INGLATERRA​Enquanto Manchester City e Manchester United disparavam nas duas primeiras posições da Premier League, Chelsea e Liverpool encontraram dificuldades para conquistarem uma vaga na atual edição da Liga dos Campeões. Na época, Leicester e West Ham vinham fazendo campanhas ótimas.

Na última rodada, a equipe do Stamford Bridge já estava dentro do G4 e contou também com a sorte para permanecer. Os Blues perderam para o Aston Villa, na 3ª derrota de Tuchel sob comando do Chelsea na Premier League, e contou com a ajuda do Tottenham para derrotar o Leicester e se classificar à Champions League.

Nas oitavas de final, e com menos de um mês do trabalho do alemão, os Blues derrotaram o Atlético de Madrid em pleno Wanda Metropolitano. E na volta, em março, mais um triunfo foi conquistado. Nas quartas, com uma vitória em Portugal e uma derrota na Inglaterra, o time passou pelo Porto.

Já na semifinal, o Chelsea chegou com outro status para enfrentar o Real Madrid que havia eliminado o Liverpool. Mas os merengues não conseguiram se desenrolar do nó proposto por Thomas Tuchel. E na grande decisão, o Manchester City estava lá. E não era qualquer Manchester City, era o recém campeão da Premier League. E com gol de Havertz no fim da primeira etapa, a equipe de Londres superou as expectativas e conquistou o título mais importante da temporada.

EM BUSCA DA PREMIER LEAGUE​No início da nova temporada, os Blues ergueram o troféu da Supertaça da Europa ao derrotar o Villarreal nos pênaltis. No entanto, o grande desejo da equipe parece ser conquistar o Campeonato Inglês, troféu que não é vencido desde 2016/2017. Para isso, o clube investiu no mercado e buscou a contratação de Romelu Lukaku.

Após um início espetacular em que liderou a Premier League por algumas rodadas, o desempenho do Chelsea caiu, embora some 11 vitórias e apenas duas derrotas em 18 partidas disputadas. O Manchester City ocupa a liderança e emobra a vantagem seja de seis pontos, a expectativa é de que os Blues briguem até o fim da competição pelo título.

O clube também segue vivo na Copa da Liga Inglesa, onde encara o Brentford nas quartas de final, e conseguiu se classificar às oitavas de final da Champions League, apesar dos tropeços contra Juventus e Zenit, e irá encarar o Lille nas oitavas de final, mas apenas em 2022.

Após um início de muitas incertezas para o Chelsea, Thomas Tuchel conseguiu elevar o patamar da equipe. De um time que corria sérios riscos de não alcançar o G-4 da Premier League, o alemão fez um elenco campeão da Liga dos Campeões e que busca sonhos mais altos, mas que ficarão para o próximo ano.