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Curado da Covid-19, Jorge Salgado declara apoio a Luxemburgo no Vasco

Presidente do Cruz-Maltino foi diagnosticado com o novo coronavírus há quatro dias. Ele voltará aos trabalhos presenciais nesta segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 18:40

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 18:40

Crédito: Jorge Salgado tomou posse como presidente do Vasco há duas semanas (Rafael Ribeiro / Vasco
Quatro dias depois de ter feito teste com resultado positivo para a Covid-19, o presidente do Vasco, Jorge Salgado teve novo diagnóstico: ele está curado do novo coronavírus. Na tarde desta sexta-feira, ele mesmo tuitou sobre o tema e aproveitou para declarar apoio ao técnico Vanderlei Luxemburgo. - Luxemburgo, comissão técnica e atletas tem a nossa confiança e teremos deles dedicação total a essa missão - escreveu, numa sequência de tuítes que começa na publicação acima.
O Vasco treina neste fim de semana e viaja na segunda-feira para Fortaleza. Na quarta, o confronto com o Tricolor é direto na luta contra o rebaixamento.

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