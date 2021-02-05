Curado da Covid-19, Jorge Salgado declara apoio a Luxemburgo no Vasco

Quatro dias depois de ter feito teste com resultado positivo para a Covid-19, o presidente do Vasco, Jorge Salgado teve novo diagnóstico: ele está curado do novo coronavírus. Na tarde desta sexta-feira, ele mesmo tuitou sobre o tema e aproveitou para declarar apoio ao técnico Vanderlei Luxemburgo. - Luxemburgo, comissão técnica e atletas tem a nossa confiança e teremos deles dedicação total a essa missão - escreveu, numa sequência de tuítes que começa na publicação acima.