Cuquinha critica primeiro tempo do Santos, mas vê evolução no segundo contra o Red Bull Bragantino

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Auxiliar técnico do Santos e responsável por comandar o time na beirada do campo no empate em 1 a 1 contra o Red Bull Bragantino, neste domingo (08), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Nabi Abi Chedid, por conta do diagnóstico positivo do treinador Cuca para a Covid-19, Cuquinha criticou o desempenho santista no primeiro tempo.

O profissional confessou que 'não via a hora do primeiro tempo acabar para ajustar a equipe'. No intervalo, o Alvinegro voltou com três alterações.

- O primeiro tempo foi horrível, muito abaixo, até os próprios jogadores no intervalo estavam se cobrando porque não é normal fazer um primeiro tempo tão ruim como foi feito - disse o assistente em entrevista coletiva virtual concedida após o jogo.

- Apatia quando começa o jogo e não da certo, erra uma, duas, três vezes. Teve 76% de acerto dos passes. A gente fica cobrando o jogador, mas parece que piora, porque eles vão errando cada vez mais. A gente só torcia para terminar o primeiro tempo para poder corrigir - acrescentou. Cuquinha, no entanto, viu evolução do time na etapa final e lamentou o gol de empate sofrido nos acréscimos. Os santistas reclamam que o tento teria saído após o tempo extra.

- Segundo tempo melhorou um pouco, teve o controle do jogo, não que tivesse feito um segundo tempo, mas teve o controle do jogo e foi penalizado no final. O raio caiu duas vezes no mesmo lugar, no primeiro e no segundo turno. Um gol depois do tempo normal, mas faz parte - pontuou o irmão de Cuca.

Com o empate, o Peixe perdeu a oportunidade de chegar a 33 pontos, três a menos que o líder Internacional. Na próxima rodada, o Alvinegro encarará justamente o Colorado, e caso vencesse o Red Bull Bragantino, poderia chegar ao duelo diante dos gaúchos com a possibilidade até de ultrapassa-los.