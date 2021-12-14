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Cúpula do Corinthians atualiza situação de Paulinho: 'Mais alguns dias estará concluído'

Volante está apalavrado com o Timão, que acerta detalhes finais para anunciar a volta do jogador. Nesta semana, vídeo em que Paulinho aparece no CT viralizou nas redes sociais...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 16:21

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 16:21

Apesar do acerto iminente, o Corinthians ainda adota cautela para anunciar a volta do volante Paulinho, ídolo do clube. Em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava nesta terça-feira, o o diretor de futebol do clube, Roberto de Andrade, detalhou como está a negociação com o jogador. - O Paulinho ainda não é jogador do Corinthians, e acho que o currículo do Paulinho não precisamos aqui estar falando, já mostrou em todos os lugares, é um grande atleta e, em mais alguns dias estará concluído, e vocês saberão todos os passos. Peço que aguardem, mas não posso falar de Paulinho como jogador do Corinthians ainda - afirmou o dirigente.
Paulinho e Corinthians já têm um acordo verbal há algum tempo e o contrato deve ser de dois anos. O jogador está livre no mercado após rescindir contrato com o Al-Ahli, da Arábia Saudita. Apesar do vídeo, o clube ainda não se manifestou.

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